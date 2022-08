Ford Ranger 2022 mở bán tại Việt Nam: Tăng giá bán, thay đổi thiết kế

Giá bán khởi điểm của Ranger 2022 cao hơn thế hệ cũ 31 triệu đồng. Xe được phân phối với 6 phiên bản, trong đó có 2 bản số sàn.

Ford Ranger thế hệ mới chính thức được ra mắt tại Việt Nam, sớm hơn những thông tin đồn đoán trước đây xe sẽ được giới thiệu vào tháng 10. Thuộc thế hệ mới, Ranger 2022 thay đổi gần như hoàn toàn so với mẫu xe đang bán tại thị trường Việt Nam suốt nhiều năm qua.

Ford Ranger 2022 được sản xuất tại nhà máy Ford Việt Nam tương tự thế hệ cũ. Thời điểm giao xe đến khách hàng dự kiến vào cuối tháng 9.

Tăng giá bán

Ford Việt Nam phân phối Ranger 2022 với 6 phiên bản, bao gồm XL, XLS MT, XLS 2x4 AT, XLS 4x4 AT, XLT và Wildtrak. So với đời cũ, Ford Ranger mới có thêm lựa chọn XLS 4x4 AT.

Mức giá Ford đưa ra cho mẫu xe bán tải này từ 659 triệu đồng cho bản XL, 3 phiên bản XLS có giá lần lượt 665 triệu, 688 triệu và 756 triệu đồng. Bản XLT có giá 830 triệu đồng và bản cao nhất Wildtrak được bán với giá 965 triệu đồng.

Mức giá đề xuất của Ranger 2022 cao hơn đời cũ 19-31 triệu đồng tùy phiên bản. Tăng giá bán khiến Ranger mất đi lợi thế về mẫu xe bán tải có mức giá khởi điểm thấp nhất.

Giá bán của Ford Ranger 2022 vẫn ở mức "an toàn" khi so với các đối thủ Mitsubishi Triton (650-905 triệu đồng), Mazda BT-50 (659-849 triệu đồng), Isuzu D-Max (640-870 triệu đồng) và Nissan Navara (945-970 triệu đồng).

Giá bán Ford Ranger 2022 tại Việt Nam.

Nhiều khả năng Ford Ranger 2022 sẽ tiếp tục giữ "ngôi vương" phân khúc xe bán tải ở các tháng tiếp theo. Trong tháng 7, doanh số mẫu xe này đạt 1.306 chiếc, bỏ xa các đối thủ như Triton (756 chiếc) D-Max (60 chiếc) hay Mazda BT-50 (24 chiếc).

Thay đổi thiết kế, tinh chỉnh động cơ

Ford Ranger 2022 dùng bộ khung gầm mới, tăng thêm 50 mm trục cơ sở và trục bánh xe. Thay đổi này giúp tăng không gian khoang lái và khoang chứa hàng phía sau. Ở phía sau là có thêm bậc bước giúp tiếp cận thùng xe dễ dàng hơn.

Xe mang phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu F-150 với cụm đèn chính chữ C. Trên phiên bản Wildtrak, xe được trang bị đèn chiếu sáng LED ma trận, đây là lợi thế so với các mẫu xe trong phân khúc chỉ dùng công nghệ LED hoặc LED-Projector.

Khoang lái Ranger 2022 dùng màn hình trung tâm đặt dọc kích thước 12 inch (phiên bản Wildtrak) hoặc 10 inch. Đáng tiếc Ranger 2022 bán ở Việt Nam không có cần số dạng núm xoay như các thị trường khác.

Ford không còn trang bị động cơ diesel 2.2L cho Ranger, hiện chỉ có 2 tùy chọn động cơ là diesel 2.0L tăng áp đơn và 2.0L tăng áp kép.

Khối động cơ 2.0L tăng áp đơn cho công suất 167,6 mã lực tại 3.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 405 Nm tại 1.750-2.500 vòng/phút. So với thế hệ cũ, động cơ này kém hơn khoảng 10 mã lực và 15 Nm.

Động cơ 2.0L tăng áp kép dành riêng cho bản Wildtrak mạnh 207 mã lực tại 3.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại 1.750-2.000 vòng/phút. So với đời cũ yếu hơn 3 mã lực, mức mô-men xoắn giữ nguyên.

Ford Ranger 2022 được trang bị 6 chế độ lái tương tự "đàn anh" Ranger Raptor. Xe có các tính năng an toàn như kiểm soát tốc độ tự động thông minh kết hợp với hệ thống duy trì làn đường, hệ thống phanh sau tránh va chạm, hệ thống hỗ trợ phanh khi lùi, hệ thống cảnh báo va chạm và phanh khẩn cấp...