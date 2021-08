Ford ra mắt Bronco Riptide cho dân chuyên lướt sóng

Trước Bronco Riptide đã có Jeep Gladiator dùng khung thép ống làm cửa xe giúp chiếc xe độc đáo rất nhiều so với cửa xe truyền thống. Mui xe phía sau cũng được tháo bỏ. Bronco Riptide dùng lốp địa hình kích thước 35 inch lớn hơn rất nhiều so với nguyên bản. Bộ vành vẫn mang kích thước 17 do bộ phận Ford Performance cung cấp.