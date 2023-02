Ford giới thiệu dây an toàn có chức năng rung

Dây an toàn của Ford sẽ có thêm bộ cảm biến rung ở phần khóa giúp nhắc nhở người dùng khi lưu thông.

Ford có thể sẽ trang bị dây an toàn rung trên các mẫu xe. Ảnh: Lộc MT.

Ngày 26/1 vừa qua, Ford đã đăng ký thành công bằng sáng chế độc quyền mẫu dây an toàn có chức năng rung tại Mỹ. Loại dây đeo an toàn này được miêu tả có chức năng rung nhằm nhắc nhở người dùng chấp hành quy định đeo dây an toàn khi lưu thông.

Một bộ dây an toàn đúng tiêu chuẩn sẽ bao gồm 4 phần gồm dây vải, bộ rút an toàn, D-ring và khóa. Bộ phận quan trọng nhất là khóa cần phải được thiết kế chắc chắn mà vẫn phải đảm bảo khả năng vận hành của xe.

Ý tưởng của Ford là đặt một bộ cảm biến rung bên trong phần khóa. Khi hành khách hoặc người lái tháo dây an toàn ra khỏi khóa, bộ cảm biến này sẽ bắt đầu rung và phát ra ánh sáng cho đến khi dây an toàn được gắn về đúng vị trí.

Theo Ford, bộ dây an toàn rung này sẽ sớm được triển khai trên mọi loại xe đang hiện hành của hãng. Đây được coi là sản phẩm phù hợp với các mẫu xe SUV gia đình hay các mẫu xe hiệu suất cao như Ford Mustang.

Dù các xe đều được trang bị hệ thống đèn chiếu, song, nguồn sáng của chúng ít khi nào chạm đến các khoảng trống gần khóa an toàn. Vì vậy, một chiếc khóa có rung sẽ giúp người dùng dễ dàng xác định vị trí hơn.

Hiện vẫn chưa có thông tin về thời gian ra mắt của bộ dây an toàn đặc biệt này nhưng chắc chắn chúng sẽ sớm được đưa vào sản xuất trong tương lai gần.