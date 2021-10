Ford Everest, Kia Sorento đang được giảm giá cả trăm triệu đồng

Nửa cuối tháng 10, nhiều mẫu xe ăn khách được hãng và đại lý giảm giá từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng. Tiêu biểu gồm Ford Everest, Kia Sorento, Honda HR-V và Mazda3.

Nửa cuối tháng 10, hãng và đại lý tiếp tục giảm giá nhiều dòng ôtô để kích cầu mua sắm khi thị trường dần hồi phục. Trong đó, một số mẫu xe đang có mức giảm từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng như Ford Everest, Kia Sorento, Suzuki XL7 hay Mazda3.

Suzuki XL7 giảm 40 triệu đồng

Trong tháng 10, mẫu MPV nâng gầm Suzuki XL7 được hãng hỗ trợ 50% phí trước bạ, tương đương 29,5 triệu đồng. Chương trình này cũng áp dụng cho Eritiga MT, Ertiga Sport và Ciaz.

Ảnh: Hoàng Tuấn.

Tuy nhiên, hiện tại nhiều đại lý báo giá giảm cao hơn cho XL7. Mức giảm phổ biến khoảng 40 triệu đồng, đi kèm quà tặng phụ kiện trị giá 10 triệu đồng. Tùy đại lý mà giá xe có thể thấp hơn.



Phiên bản Giá niêm yết Giá tháng 10 Giảm

XL7 589 549 40

Giá Suzuki XL7 tháng 10. Đơn vị: triệu đồng.

Dịch Covid-19 khiến nhu cầu mua xe chạy dịch vụ giảm mạnh. Không riêng XL7, Xpander, Innova và nhiều mẫu MPV khác ghi nhận kết quả bán hàng thấp hơn đáng kể trong những tháng vừa qua.

Với XL7, đây hiện là dòng ôtô du lịch bán tốt nhất của Suzuki trong năm 2021. Tháng 9, XL7 vượt qua Mitsubishi Xpander để trở thành mẫu MPV ăn khách nhất tháng.

Mazda3 Sport giảm 40-70 triệu đồng

Song song với khuyến mại từ hãng, mẫu xe hạng C Mazda3 đang được một số đại lý giảm giá khoảng 40-70 triệu đồng cho biến thể 5 cửa (Mazda3 Sport).

Ảnh: Hoàng Tuấn.

Cụ thể, nhân viên bán hàng một showroom trên địa bàn Hà Nội báo giá giảm 40 triệu đồng cho 2 phiên bản Mazda3 Sport 1.5L Luxury và Premium.

Trong khi đó, các phiên bản trang bị động cơ 2.0L giảm giá nhiều hơn, khoảng 70 triệu đồng cho 2 bản Mazda3 Sport 2.0L Signature Luxury và Premium.



Phiên bản Giá niêm yết Giá tháng 10 Giảm

1.5 Luxury 744 704 40

1.5 Premium 799 759 40

2.0 Luxury 799 729 70

2.0 Premium 849 779 70

Giá Mazda3 Sport tháng 10. Đơn vị: triệu đồng.

Từng có giai đoạn là lựa chọn phổ biến nhất nhóm xe hạng C, song Mazda3 dần đánh mất thị phần sau khi thế hệ hiện hành ra mắt với giá tăng mạnh. Bước sang năm 2021, Mazda3 đạt doanh số 3.130 xe sau 9 tháng, chỉ bằng phân nửa kết quả 6.625 xe của Kia K3/Cerato.

Ford Everest giảm 90-105 triệu đồng

Mẫu SUV 7 chỗ Ford Everest đang được hãng áp dụng khuyến mại 20 triệu đồng cho cả 3 phiên bản trong tháng 10. Tuy nhiên, mức giá thực tế tại đại lý thấp hơn đáng kể.

Ảnh: Toàn Thiện.

Cụ thể, mức giảm phổ biến ghi nhận tại một số đại lý khoảng 90, 95 và 105 triệu đồng tương ứng các phiên bản Everest Sport 2.0L AT 4x2, Titanium 2.0L AT 4x2 và Titanium 2.0L AT 4WD. Riêng bản Titanium 2.0L AT 4WD cao nhất có thêm quà tặng phụ kiện.



Phiên bản Giá niêm yết Giá tháng 10 Giảm

Sport 1.112 1.022 90

Titanium 4x2 1.181 1.086 95

Titanium 4WD 1.399 1.294 105

Giá Ford Everest tháng 10. Đơn vị: triệu đồng.

Bản facelift của Ford Everest được bán tại Việt Nam từ đầu năm 2021 với số lượng phiên bản giảm từ 5 còn 3. Trước đó, mẫu xe này không ít lần giảm giá mạnh tại đại lý. Đơn cử, trong giai đoạn tháng Ngâu, Everest từng được nhiều đại lý giảm 90-110 triệu đồng.

Kia Sorento giảm 40-100 triệu đồng

Trong tháng 10, các phiên bản động cơ xăng của Kia Sorento đang được giảm giá mạnh. Theo chương trình từ hãng, Kia Sorento 2.5G Luxury (bản cơ sở) giảm giá nhiều nhất ở mức 100 triệu đồng, giá mới còn 999 triệu đồng.

Ảnh: Hoàng Tuấn.

Ngoài ra, nhân viên bán hàng một đại lý báo giá giảm khoảng 60 triệu đồng cho 2 phiên bản Sorento 2.5G Signature AWD 6 chỗ và 7 chỗ. Phiên bản Sorento 2.5G Premium giảm khoảng 40 triệu đồng.



Phiên bản Giá niêm yết Giá tháng 10 Giảm

2.5 Luxury 1.099 999 100

2.5 Premium 1.179 1.139 40

2.5 Signature 7 chỗ 1.279 1.219 60

2.5 Signature 6 chỗ 1.299 1.239 60

Tính đến hết tháng 9, ngoài Hyundai Santa Fe ghi nhận doanh số cách biệt các đối thủ với 7.397 xe bán ra, 3 mẫu xe lần lượt xếp sau là Kia Sorento, Toyota Fortuner và Ford Everest đều có kết quả bán hàng đạt 3.500-3.600 xe.

Với việc hầu hết dòng SUV/crossover cỡ D ăn khách có giá không chênh lệch nhiều, chính sách bán hàng và khuyến mại sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới doanh số các mẫu xe này trong giai đoạn cuối năm. Trên thực tế, Santa Fe, Sorento, Fortuner và Everest đều đang được hãng và đại lý giảm giá.

Honda HR-V giảm 80 triệu đồng

Với sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới như Kia Seltos, Toyota Corolla Cross hay MG ZS, thị phần Honda HR-V tại nhóm SUV đô thị ngày càng thu hẹp. Trước đó, HR-V vốn đã kén khách do giá bán cao so với mặt bằng chung phân khúc.

Trong năm 2021, Honda HR-V không ít lần được giảm giá mạnh tại đại lý. Hiện tại, mức giảm phổ biến cho tất cả phiên bản HR-V khoảng 80 triệu đồng, đi kèm quà tặng bộ phụ kiện trị giá 80 triệu đồng. Tùy từng đại lý và thỏa thuận với khách hàng mà phụ kiện có thể quy đổi thành tiền mặt.



Phiên bản Giá niêm yết Giá tháng 10 Giảm

G 786 706 80

L 866 786 80

Giá Honda HR-V tháng 10. Đơn vị: triệu đồng.

Trên thực tế, mức giảm trừ tiền mặt gần 100 triệu đồng và hàng chục triệu đồng phụ kiện tặng kèm thường xuyên được đại lý áp dụng cho Honda HR-V khi bước sang năm 2021.