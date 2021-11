Ford Everest 2022 có thiết kế tương tự Ranger thế hệ mới

Ford Everest thế hệ mới sẽ có thêm tùy chọn động cơ diesel tăng áp V6 giống Ford Ranger 2022. Xe sẽ được bán ra tại Australia vào năm sau.

Sau khi cho ra mắt Ranger thế hệ mới, Ford sẽ tiếp tục trình làng mẫu Everest 2022. Xe sẽ được bán tại Australia vào đầu năm sau. Dù vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm và được ngụy trang khá kỹ, khả năng cao Ford Everest 2022 sẽ có nhiều điểm tương đồng với Ford Ranger T6 vừa được ra mắt.

Dựa vào hình ảnh mẫu xe thử nghiệm, có thể đoán được Ford Everest mới cũng sẽ có phần đầu vuông vức, cụm đèn chiếu sáng nay có kích thước to hơn đi cùng dải đèn định vị LED chữ C. Lưới tản nhiệt cũng được mở rộng và có thêm thanh kim loại nằm ngang để tạo điểm nhấn. Phần mâm xe hợp kim tối màu giống với Ford Ranger mới.

Hãng xe Mỹ sẽ bổ sung sức mạnh trên chiếc SUV, với tùy chọn động cơ diesel tăng áp V6 giống với Ford Ranger. Điều này đồng nghĩa Everest sẽ có khung gầm mới để phù hợp với động cơ V6 lớn hơn.

Ngoài ra, mẫu xe này được trang bị hệ dẫn động 4 bánh cùng khoảng sáng gầm cao hơn, giúp cải thiện khả năng đi off-road. Ford vẫn chưa công bố hiệu suất của động cơ mới trên Everest 2022 và Ranger 2022.





Trong khi tại Mỹ, động cơ diesel V6 3.0L tăng áp trên F-150 có công suất khoảng 250 mã lực và mô-men xoắn 597 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số 10 cấp cho khả năng tăng tốc nhanh hơn. Hãng xe Mỹ hứa hẹn Ford Everest 2022 sẽ không giống bất kỳ mẫu xe nào cùng phân khúc.

Giống Ford Ranger 2022 mới ra mắt, động cơ diesel 4 xy-lanh 2.0L tăng áp kép và hộp số tự động 10 cấp sẽ là hệ truyền động tiêu chuẩn, trong khi bản động cơ diesel V6 3.0L tăng áp chỉ có trên bản cao cấp nhất.