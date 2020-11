Ford EcoSport 2020 nâng cấp đáng kể về thiết kế, tính năng

Ngoài thiết kế gọn gàng nhờ loại bỏ lốp dự phòng phía sau, Ford EcoSport 2020 còn trang bị nhiều tính năng mới hỗ trợ người lái.

Trước sự ra mắt và cải tiến liên tục của những mẫu xe cùng phân khúc, Ford cũng có những tinh chỉnh thiết thực, giúp Ford EcoSport 2020 giữ vững vị thế trên thị trường. So với phiên bản từng ra mắt tại Việt Nam năm 2018, mẫu xe thay đổi thiết kế nội/ngoại thất, đáp ứng nhu cầu người dùng với mẫu xe đô thị.

Vẫn sở hữu ưu thế thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, động cơ êm ái, Ford EcoSport 2020 được cải tiến để mạnh mẽ hơn, nhằm thực hiện tham vọng trở thành mẫu SUV đô thị bán chạy nhất thị trường Việt. Theo đó, EcoSport 2020 được lắp ráp tại nhà máy Hải Dương với 3 phiên bản 1.5L AT Trend, 1.5L AT Titanium và 1.0L AT Titanium cùng giá bán lần lượt 603 triệu đồng, 646 triệu đồng và 686 triệu đồng.

Bỏ bánh dự phòng

Thay đổi ngoại thất lớn nhất của Ford EcoSport 2020 là loại bỏ lốp dự phòng phía sau, giúp người dùng đóng/mở xe nhẹ nhàng, lùi chuẩn và ngoại hình gọn gàng hơn. Nhiều khách hàng không yên tâm khi di chuyển trên các cung đường dài khi lốp xe gặp vấn đề. Điều này được Ford khắc phục qua tính năng kiểm soát áp suất lốp, cập nhật thông tin cho người lái về lốp xe trong suốt hành trình. Ngoài ra ở trên phiên bản mới thuộc dòng EcoSport, hãng trang bị hệ thống lốp Bridgestone độ bền cao.

Ford EcoSport 2020 loại bỏ lốp dự phòng sau xe.

Tuy nhiên, việc gặp phải tình trạng thủng lốp là điều khó tránh khỏi trong quá trình sử dụng xe. Vì vậy, Ford EcoSport 2020 được trang bị thêm bộ vá lốp dự phòng trong trường hợp khẩn cấp. Người dùng có thể xử lý nhanh vết thủng và duy trì cảm giác lái ổn định để đến xưởng sửa chữa khắc phục vết thủng hoặc thay lốp mới. Theo công bố của nhà sản xuất, tốc độ an toàn của mẫu xe khi sử dụng bộ vá lốp là 80 km/h.

Ngoài bỏ lốp dự phòng, phiên bản mới của dòng SUV đô thị EcoSport tinh chỉnh hệ thống đèn chiếu sáng trước. Cụ thể, hệ thống đèn pha HID thay thế cho halogen ở phiên bản cũ và chỉ áp dụng trên phiên bản Titanium. Khi kích hoạt, đèn pha phía trước và gương chiếu hậu chống chói tự động điều chỉnh, giúp người lái hạn chế loá mắt và tăng độ an toàn. Bên cạnh đó, xe trang bị gạt mưa tự động và gương chiếu hậu đóng/mở điện.

Đèn pha phía trước và gương chiếu hậu chống chói hạn chế loá mắt và tăng độ an toàn.

Thiết kế ngoại thất Ford EcoSport 2020 vẫn mang đậm chất SUV như phiên bản tiền nhiệm. Mẫu xe có chiều dài 4.096 mm, rộng 1.765 mm, cao 1.665 mm và chiều dài cơ sở 2.519 mm. Với kích thước trên, Ford EcoSport được đánh giá có gầm cao phù hợp di chuyển ở đô thị đông đúc. Kích thước nhỏ gọn, tầm quan sát tốt mang đến khả năng xoay xở linh hoạt trong thành phố.

Nội thất rộng rãi, tiện nghi

Khoang nội thất Ford EcoSport 2020 không khác biệt nhiều phiên bản ra mắt cách đây 2 năm. Những nâng cấp tập trung vào cảm giác lái, đáng chú ý là nút bấm điều khiển ga tự động (Cruise Control) và giới hạn tốc độ LIM. Mẫu xe tích hợp hệ thống trợ lực lái điện tử (ESC), giúp cảm giác lái nhẹ nhàng và chính xác hơn ở đa dạng địa hình.

Khoang nội thất rộng rãi, nâng cấp màn hình giải trí và tính năng tăng trải nghiệm lái.

Ngoài ra, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8 inch nâng cấp thông tin giải trí SYNC 3, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Xe cài đặt 7 loa, cổng sạc USB, ổ điện 12 V cùng hơn 20 hốc chứa đồ tiện dụng.

Ghế lái trên Ford EcoSport 2020 điều khiển điện 6 hướng, hàng ghế hành khách phía sau gập 60/40 tăng khả năng vận chuyển đồ vật kích thước lớn. Dung tích khoang hành lý sau ở mức 1.415 lít khi gập hàng thứ 2. Điểm khác biệt còn nằm ở việc không trang bị hệ thống cửa sổ trời.

Động cơ êm ái

Tiếp nối thành công ở phiên bản tiền nhiệm, Ford trang bị cho EcoSport 2020 hệ thống động cơ 1.0L EcoBoost nổi tiếng với hiệu năng đáng nể, công suất 125 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 170 Nm tại 1.500 đến 4.500 vòng/phút. Với turbo tăng áp và công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp, động cơ vận hành mạnh mẽ, cho cảm giác phấn khích mỗi lần đạp ga. Hệ thống động cơ này đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Động cơ xe cho khả năng vận hành êm ái.

Bên cạnh đó, mẫu SUV đô thị thêm lựa chọn động cơ 1.5L Dragon. Hệ thống này sản sinh công suất 123 mã lực tại 6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 151 Nm tại 4.500 vòng/phút. Tương tự 1.0L EcoBoost, động cơ đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Tính năng an toàn, tăng trải nghiệm lái

Điểm nhấn đầu tiên phải nhắc đến là 7 túi khí, hệ thống kiểm soát áp suất lốp giúp quá trình vận hành dễ dàng hơn. Ngoài ra, mẫu xe có đủ tính năng an toàn cơ bản như phanh ABS/EDB, cân bằng điện tử (ESP), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA), cảm biến lùi và camera lùi.

Thay đổi dễ thấy nhất nằm ở tính năng ga tự động (cruise control) và giới hạn tốc độ (LIM). Trong khi cruise control hỗ trợ lái xe trên cao tốc thoải mái, LIM giúp kiểm soát tốc độ xe.

EcoSport 2020 chinh phục nhiều loại địa hình.

Với việc hệ thống khung gầm chắc chắn, động cơ mạnh mẽ cùng khoảng sáng gầm tốt, EcoSport 2020 có thể chinh phục nhiều cung đường xấu. Khả năng cách âm cũng được cải thiện, mang đến không gian yên tĩnh hơn.

Vẫn mang thiết kế trẻ trung và thể thao, được trau chuốt về thiết kế và bổ sung trang bị tiện ích, Ford EcoSport 2020 nhận phản hồi tích cực từ người dùng trẻ, làm nổi bật cá tính của chủ nhân.