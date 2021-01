‘folklore’ của Taylor Swift là album bán chạy nhất năm 2020

Đĩa nhạc “folklore” của Taylor Swift đứng đầu bảng xếp hạng Year-End Top 200 Albums do tạp chí Rolling Stone thống kê.

Ngày 6/1, Rolling Stone thông báo folklore của Taylor Swift là album bán chạy nhất năm 2020. Album phòng thu thứ 8 của Taylor Swift chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng Year-End Top 200 của tờ tạp chí, với số lượng tiêu thụ 2,3 triệu bản.

Nữ ca sĩ sinh năm 1989 phát hành album một cách bất ngờ vào tháng 7. folklore sau đó phá vỡ nhiều kỷ lục trên bảng xếp hạng của Rolling Stone, trong đó có việc đứng ở vị trí số một trong 6 tuần.

Taylor Swift có 5 album xuất hiện trên bảng xếp hạng Year-End Top 200, cụ thể là Lover ở hạng 28, evermore hạng 63, 1989 hạng 116 và Reputation hạng 165.

Trên bảng xếp hạng của Rolling Stone, đứng sau folklore là My Turn. Album thứ hai của Lil Baby đạt 2,1 triệu bản. Lil Baby đã phát triển với tốc độ chóng mặt kể từ mixtape Perfect Timing năm 2017 khi đạt mức tăng trưởng hai con số, đôi khi ba con số, qua từng năm.

Vị trí thứ ba trong bảng tổng kết thuộc về Shoot for the Stars, Aim for the Moon của Pop Smoke - rapper qua đời hồi tháng 2/2020 - với 2 triệu bản. Album After Hours của The Weeknd và Legends Never Die của Juice Wrld giữ hai vị trí còn lại trong top 5.

Bảng xếp hạng 200 Album của Rolling Stone được thống kê dựa trên doanh số album kỹ thuật số và bản cứng (physical) tại Mỹ từ ngày 3/1 đến hết 31/12/2020.