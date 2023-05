Florence Pugh bị phản ứng khi đóng phim Marvel

Diễn viên Florence Pugh tiết lộ một số thành viên trong cộng đồng phim độc lập phản ứng mạnh khi cô gia nhập Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Theo Hollywood Reporter, việc Florence Pugh tham gia bộ phim Black Widow (năm 2021) khiến cộng đồng các nhà làm phim độc lập cảm thấy thất vọng. Pugh chia sẻ điều này trong bài phỏng vấn mới với Time. Nữ diễn viên sinh năm 1996 có màn chào sân MCU trong vai Yelena Belova, người được kỳ vọng kế thừa danh hiệu Góa phụ đen.

“Họ nói rằng tôi rời bỏ dòng phim độc lập. Tuy nhiên, tôi vẫn làm việc chăm chỉ như trước đây. Ngay khi kết thúc một bộ phim, tôi nhanh chóng chuyển sang ghi hình cho tác phẩm khác. Chỉ là bây giờ họ mới được xem những bộ phim đó. Tôi chỉ cần sắp xếp thời gian làm việc sao cho hợp lý”, Florence Pugh bày tỏ.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn Total Film hồi tháng 3, Pugh từng đề cập vấn đề này: "Khi tôi ký hợp đồng với Marvel, rất nhiều người từ cộng đồng phim độc lập nói rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại những dự án nhỏ nữa và điều đó luôn khiến tôi tổn thương".

Nữ diễn viên cho rằng mỗi thể loại phim đều có những đặc sắc riêng và không muốn bản thân bị rập khuôn. Ngoài ra, Pugh quan niệm kiến thức và trải nghiệm là điều cần thiết: "Việc tìm hiểu các lĩnh vực hỗ trợ tôi rất nhiều. Tôi rất thích làm đạo diễn. Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc trao đổi thông suốt với đạo diễn sẽ mang lại hiệu quả như thế nào".

Florence Pugh đóng vai nữ sát thủ Yelena Belova trong tác phẩm Black Widow. Ảnh: Marvel Studios.

Sau gần một thập kỷ theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Florence Pugh tìm thấy sự cân bằng trong các dự án mà cô đảm nhận. Sao phim Don't Worry Darling chia sẻ với Time rằng bản thân có thể cảm nhận được thành bại của một bộ phim ngay khi làm việc trên phim trường.

“Trên phim trường, mọi người nỗ lực rất nhiều vì họ muốn được ở đó. Nếu mọi người không thực sự cố gắng hoặc không muốn đóng góp, bạn có thể dự đoán chất lượng của bộ phim", Pugh nói.

Trước khi gia nhập đại gia đình Marvel, Florence Pugh gây dựng thương hiệu ở Hollywood qua một số tác phẩm như Lady Macbeth (2016), Fighting with My Family, Midsommar, Little Women (2019). Sau Black Widow, Florence Pugh tiếp tục góp mặt trong series Hawkeye và sắp tới là dự án Thunderbolts thuộc MCU.