FLC xin dừng nghiên cứu dự án hơn 700 ha, chính quyền nói gì

Sau khi Tập đoàn FLC xin dừng nghiên cứu quy hoạch dự án rộng hơn 700 ha, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long cho biết sẽ xem xét giới thiệu vị trí mới cho nhà đầu tư.

Ngày 10/4, ông Nguyễn Hữu Nhã - Phó chủ tịch UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - cho biết đơn vị đã nhận được văn bản của FLC về việc dừng nghiên cứu lập quy hoạch phân khu đô thị đại học, tổ hợp văn hóa đa năng kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng sân golf tại phường Hoành Bồ và xã Lê Lợi thuộc TP Hạ Long.

Nguyên nhân FLC đưa ra trong quá trình thực hiện khảo sát, nghiên cứu ranh giới lập quy hoạch phân khu được giới thiệu có nhiều khu vực đã được giao cho đơn vị, doanh nghiệp khác nghiên cứu, khảo sát đầu tư.

Theo lãnh đạo thành phố, FLC vẫn đang trong giai đoạn xin nghiên cứu để lập quy hoạch dự án. Vị trí thành phố Hạ Long đưa ra các nhà đầu tư đều có quyền bình đẳng tổ chức nghiên cứu để xúc tiến đầu tư.

Phối cảnh khu đô thị đại học, tổ hợp văn hóa đa năng kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng sân golf tại Hạ Long. Ảnh: FLC.

“Việc FLC xin rút không nghiên cứu tại vị trí thành phố Hạ Long giới thiệu là bình thường. Thành phố đang xin ý kiến tỉnh để đề xuất vị trí khác nếu doanh nghiệp vẫn muốn thực hiện dự án”, ông Nhã nói.

Trao đổi với Zing, ông Cao Tường Huy - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết về chủ trương đưa dự án về xã Lê Lợi và phường Hoành Bồ mới chỉ là để xuất của các đơn vị cấp dưới.

“Hiện, tỉnh chưa có văn bản chỉ đạo hay văn bản phê duyệt nào cả vì doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch dự án và hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định”, ông Huy nói.

Trước đó, cuối tháng 8/2019, FLC phối hợp cùng tỉnh Quảng Ninh tổ chức khởi công xây dựng Đại học FLC tại Khu đô thị Đại học FLC Quảng Ninh, nằm trên phường Hà Lầm và phường Hà Trung của thành phố Hạ Long.

Dự án có diện tích dự kiến hơn 700 ha, tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng , trong đó trung tâm là Đại học FLC. Các khu nghỉ dưỡng cao cấp, đô thị thông minh, khu thương mại dịch vụ… với các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, cung ứng dịch vụ sẽ đóng vai trò như những vệ tinh phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, học tập và huấn luyện nghề nghiệp của học viên.

Dự án từng được nhấn nút khởi công nhưng phải chuyển địa điểm. Ảnh: FLC.

Tuy nhiên, sau hơn 2 năm khởi công và hàng loạt cuộc họp giữa tỉnh Quảng Ninh, TP Hạ Long và chủ đầu tư, dự án vẫn chưa được thực hiện. Nguyên nhân do ranh giới dự án nằm chồng lấn với khu vực khai thác than của Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam.

Ngoài ra, việc tổ chức khoan thăm dò trữ lượng của ngành than cũng rất phức tạp, liên quan đến hệ thống khai thác than hầm lò của một số đơn vị ngành than nằm ở phía dưới dự án. Tuyến đường quy hoạch từ trường đại học FLC đến các trục đường chính trong khu vực cũng chưa được xác định rõ.

Ngày 26/2/2021, Tỉnh ủy Quảng Ninh làm việc với FLC để tháo gỡ vướng mắc. Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và các địa phương phối hợp thúc đẩy hoàn thành sớm các quy hoạch, không để làm ảnh hưởng đến tiến độ, thu hút đầu tư và triển khai các dự án.