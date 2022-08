FLC Faros bị hủy niêm yết

Với các vi phạm nghiêm trọng trong nghĩa vụ công bố thông tin, FLC Faros bị HoSE hủy niêm yết cổ phiếu từ ngày 5/9.

Chiều 25/8, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng FLC Faros.

Theo đó, toàn bộ hơn 567,58 triệu cổ phiếu ROS, tương đương mức vốn điều lệ hơn 5.675,98 tỷ đồng của doanh nghiệp, niêm yết trên sàn HoSE sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 5/9.

Lý do được HoSE đưa ra cho quyết định này là FLC Faros đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo Điều 120 Nghị định 155/2020.

Trước đó, cũng liên quan tới các vi phạm về công bố thông tin, cổ phiếu ROS của FLC Faros đã bị HoSE đình chỉ giao dịch từ ngày 12/8 (giá giao dịch lần cuối ở mức 2.510 đồng/cổ phiếu).

Đà trượt dài của cổ phiếu ROS trước khi bị hủy niêm yết. Nguồn: Tradingview.

Trước quyết định hủy niêm yết kể trên một ngày, HoSE cũng có thông báo gửi FLC Faros thông tin về khả năng hủy niêm yết đối với cổ phiếu ROS của doanh nghiệp này.

Trong đó, HoSE cho biết đã nhận được công văn giải trình của FLC Faros về việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức niêm yết trong việc công bố các thông tin theo quy định. Tuy nhiên, căn cứ nội dung giải trình, HoSE đánh giá FLC Faros có khả năng không công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm nay đúng hạn (hạn chót là ngày 29/8).

Ngoài ra, đến thời điểm này, FLC Faros vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, báo cáo thường niên 2021, báo cáo tài chính quý I và II/2022. Đồng thời, công ty này còn chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, chưa có đủ số lượng thành viên HĐQT tối thiểu, chưa có Người đại diện theo pháp luật.

Theo cơ quan quản lý, các vi phạm công bố thông tin kể trên sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của công ty và quyền lợi của cổ đông.

Vì vậy, HoSE cảnh báo với tình trạng hiện nay của FLC Faros, việc vi phạm công bố thông tin có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi nhà đầu tư và cổ phiếu ROS có thể rơi vào diện hủy niêm yết bắt buộc.

Với quyết định kể trên, ROS sẽ là cổ phiếu đầu tiên trong “họ FLC” bị hủy niêm yết bắt buộc. Hiện tại, cổ phiếu FLC (Tập đoàn FLC), HAI (Nông Dược HAI) cũng đang trong diện cảnh báo do chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2021. Trong khi cổ phiếu GAB (Công ty CP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC) cũng đã bị cắt margins (cho vay ký quỹ) do chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 quá 5 ngày so với quy định.