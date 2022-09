FLC có người phụ trách quản trị

Công ty CP Tập đoàn FLC tiếp tục có diễn biến mới trong bộ máy nhân sự, theo đó ông Doãn Hữu Đoàn sẽ là người phụ trách quản trị mới của FLC từ ngày 23/9.

Công ty CP Tập đoàn FLC (FLC) mới đây phê duyệt nghị quyết bổ nhiệm ông Doãn Hữu Đoàn giữ vị trí người phụ trách quản trị kể từ ngày 23/9.

Ông Doãn Hữu Đoàn vốn là Phó chủ tịch HĐQT FLC từ ngày 17/8. Vị này tham gia vào HĐQT công ty từ ngày 2/7 sau kỳ họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 bên cạnh ông Lê Bá Nguyên và Lê Thái Sâm.

Trước đó ngày 7/8, ông Đoàn được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc thường trực Hãng hàng không Bamboo Airways nằm trong hệ sinh thái FLC. Ông cũng là thành viên HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Doãn Hữu Đoàn tham gia vào HĐQT FLC từ sau kỳ họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2022. Ảnh: Bamboo Airways.

Ông Đoàn sinh năm 1982, là cử nhân kinh tế - luật, thạc sĩ kế toán. Ngoài các vị trí tại các doanh nghiệp nhóm FLC, ông cũng giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Sách Đại học - Dạy nghề và đang làm việc tại Chứng khoán MBS. Trước đó, ông Đoàn từng có thời gian công tác tại Ngân hàng ACB, Vietcombank Securities.

Về tình hình nhân sự công ty, FLC giữa tháng 9 cho biết đã nhận được đơn đề nghị thôi giữ chức Phó tổng giám đốc của ông Lã Quý Hiển. Trước đó, FLC đã miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Hiển từ ngày 2/7/2022 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường.

Doanh nghiệp liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết mới đây cũng công bố thông tin thay đổi đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. FLC đồng thời thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký trước đó với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với lý do phía An Việt không bố trí được thời gian và nhân sự thực hiện, cung cấp dịch vụ kiểm toán như hợp đồng hai bên đã ký kết.

Những vướng mắc trong quá trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính tài chính năm 2021 khiến FLC chưa thể công bố các báo cáo theo quy định của Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Điều này dẫn tới việc cổ phiếu FLC liên tục bị HoSE đưa vào diện kiểm soát, cảnh báo và mới nhất là đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9.