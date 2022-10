FLC bổ nhiệm 2 phó tổng giám đốc mới

Trong bối cảnh 3 phó tổng giám đốc rời đi, FLC bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao là gương mặt quen thuộc của tập đoàn.

2 phó tổng giám đốc vừa được bổ nhiệm của tập đoàn FLC. Ảnh: FLC.

Ngày 4/10, CTCP Tập đoàn FLC (FLC) công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Lê Doãn Linh và ông Nguyễn Chí Công giữ chức vụ Phó tổng giám đốc từ ngày 5/10.

Trong đó, ông Lê Doãn Linh từng giữ chức Trưởng ban đầu tư II còn ông Nguyễn Chí Công nguyên là Trưởng ban tài chính.

"Đây là hai lĩnh vực đóng vai trò cốt lõi trong việc hoạch định, phát triển dự án cũng như đảm bảo nguồn lực cho FLC trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung", FLC cho hay.

Ông Lê Doãn Linh là thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học California Miramar (Mỹ). Ông Nguyễn Chí Công là cử nhân kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước khi gia nhập FLC, cả 2 tân phó tổng giám đốc đều từng đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao tại nhiều doanh nghiệp của Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, quản lý và phát triển dự án…

FLC bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao trong bối cảnh 3 phó tổng giám đốc tập đoàn đã rời đi sau chưa đầy 80 ngày. Cụ thể, bà Vũ Đặng Hải Yến rời chức vụ này ngày 14/7, ông Lã Quý Hiển ngày 15/9 và gần nhất bà Võ Thị Thùy Dương từ ngày 1/10.

Với sự bổ sung 2 Phó tổng giám đốc mới, Tập đoàn FLC nâng số lượng Phó tổng giám đốc lên 7 người. Năm phó tổng giám đốc cũ gồm bà Đàm Ngọc Bích, ông Trần Thế Anh, bà Lê Thị Trúc Quỳnh, bà Đặng Thị Lưu Vân và ông Đỗ Việt Hùng. Bà Bùi Hải Huyền đang là Phó chủ tịch thường trực HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty.

Doanh nghiệp liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết mới đây cũng công bố thông tin thay đổi đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

FLC đồng thời thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký trước đó với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với lý do phía An Việt không bố trí được thời gian và nhân sự thực hiện, cung cấp dịch vụ kiểm toán như hợp đồng hai bên đã ký kết.

Những vướng mắc trong quá trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 khiến FLC chưa thể công bố các báo cáo theo quy định của Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Điều này dẫn tới việc cổ phiếu FLC liên tục bị HoSE đưa vào diện kiểm soát, cảnh báo và mới nhất là đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9.