FLC: Bamboo chiếm 20% thị phần hàng không nội địa, muốn tăng lên 30%

Cùng với kế hoạch lợi nhuận trước thuế tập đoàn đạt 1.100 tỷ đồng, FLC cho biết Bamboo Airways đã chiếm 20% thị phần hàng không nội địa năm 2020 và dự kiến tăng lên 30% năm nay.

Công ty CP Tập đoàn FLC (FLC) vừa công bố tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nhiều nội dung liên quan kế hoạch kinh doanh năm nay của tập đoàn mẹ và hãng hàng không Bamboo Airways.

Một trong các nội dung được ban lãnh đạo FLC dự kiến trình cổ đông thông qua là kế hoạch kinh doanh năm 2021 tăng mạnh so với thực hiện năm 2020 cũng như kế hoạch ban đầu.

Cụ thể, FLC kỳ vọng doanh thu hợp nhất cả năm nay sẽ đạt 15.250 tỷ đồng , tăng 61% so với kế hoạch cũ và cao hơn 13% so với doanh thu thực tế năm 2020. Ở chỉ tiêu lợi nhuận, FLC đặt mục tiêu 1.100 tỷ đồng trước thuế cho cả năm nay, tăng gấp đôi so với mục tiêu cũ và cao hơn 160% so với năm liền trước.

Tuy không phải mức lợi nhuận cao kỷ lục của doanh nghiệp nhưng đây cũng là kế hoạch lợi nhuận cao nhất của FLC trong vòng 5 năm trở lại đây.

Tham vọng 30% thị phần hàng không nội địa

Kế hoạch kinh doanh kể trên của FLC được đưa ra với kỳ vọng tăng trưởng tại hầu hết lĩnh vực kinh doanh năm nay như du lịch, bất động sản, hàng không… Cụ thể, FLC xác định năm 2021 và các năm tiếp theo du lịch vẫn là mảng hoạt động chính đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng doanh thu của tập đoàn.

Đối với chuỗi quần thể nghỉ dưỡng và sân golf đã vận hành, FLC cho biết sẽ tập trung vào công tác bảo trì định kỳ và nâng cấp cơ sở vật chất, đồng thời triển khai xây dựng các quần thể mới.

KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG NĂM CỦA FLC

Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KH Doanh thu column tỷ đồng 5326 6151 11645 12016 15928 13502 15250 Lợi nhuận trước thuế column

1158 1336 551 677 783 421 1100

Trong lĩnh vực bất động sản, tập đoàn đã có kế hoạch phát triển và ra mắt gần 20 dự án trong năm nay. Trong đó, nhiều dự án đã, đang được triển khai tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Bình Định, Quảng Bình, Gia Lai, Đồng Tháp...

Hiện tại, một số dự án trọng điểm của FLC đang triển khai bao gồm FLC Quảng Bình giai đoạn 2 với hạng mục khách sạn 5 sao FLC Grand Hotel Quảng Bình và Trung tâm Hội nghị Quốc tế; FLC Vĩnh Phúc giai đoạn 2; các khu đô thị FLC Premier Parc, FLC Legacy Kontum, FLC La Vista Sadec; tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở cao cấp FLC Hilltop Gia Lai...

Đặc biệt, trong lĩnh vực hàng không, FLC cho biết Bamboo Airways sẽ nâng số lượng máy bay trong đội bay lên ít nhất 40 chiếc trong năm nay (kỳ vọng là 50 chiếc), tăng 10-20 chiếc so với năm 2020.

Hãng hàng không này cũng dự kiến mở rộng tuyến đường bay lên 70-80 đường, trong đó tập trung chính vào các tuyến bay thẳng kết nối các điểm đến du lịch tiềm năng chưa hãng nào khai thác.

Đối với mạng bay quốc tế, hãng đang chuẩn bị các công đoạn để có thể bay ngay sau khi Chính phủ và các điều kiện thị trường cho phép. Trong đó, các tuyến bay thẳng Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản… dự kiến trở lại vào quý II và các đường bay thẳng đi Tokyo (Nhật Bản), Melbourne, Sydney (Australia), Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Mỹ... cũng được chuẩn bị để đưa vào khai trương trong năm nay.

Năm 2021, hãng hàng không của FLC đặt mục tiêu 20 triệu lượt khách trên 110.000 chuyến bay và chiếm 30% thị phần hàng không nội địa. Trong năm 2020 trước đó, FLC cho biết Bamboo Airways đã chiếm 20% thị phần hàng không nội địa, tăng gấp đôi so với cùng kỳ và ghi nhận khoản lợi nhuận trước thuế 400 tỷ.

Huy động thêm gần 5.000 tỷ đồng từ cổ đông

Ngoài các mảng kinh doanh trên, FLC cho biết cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực mới như giáo dục với dự án Trường Đại học FLC tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh); các dự án nông nghiệp công nghệ cao; y dược; xây dựng; khai khoáng…

FLC cho biết Bamboo Airways sẽ sở hữu 40-50 tàu bay trong năm nay và chiếm 30% thị phần hàng không nội địa. Ảnh: Hoàng Hà.

Cũng tại đại hội cổ đông tới đây, FLC sẽ trình cổ đông kế hoạch tăng thêm gần 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 70% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ được quyền mua thêm 7 cổ phiếu mới).

Cụ thể, FLC sẽ chào bán thêm gần 497 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động thêm 4.970 tỷ vốn điều lệ. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ FLC sẽ tăng lên gần 12.700 tỷ đồng , tương đương gần 65% vốn hiện nay.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu này sẽ được tập đoàn sử dụng để đầu tư thực hiện các dự án bất động sản và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong đó, FLC sẽ dành 1.100 tỷ để đầu tư vào Dự án Nhà ở mật độ cao hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông và 1.050 tỷ vào dự án Trung tâm hội nghị, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình.

Ngoài ra, các dự án Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh; Dự án Sân golf Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai; Dự án FLC Legacy Kontum tại tỉnh Kon Tum… cũng được rót thêm hàng trăm tỷ đồng.