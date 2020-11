FIFA vẫn tổ chức giải The Best 2020

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vẫn tổ chức lễ trao các giải thưởng cá nhân trong năm nay.

Giám đốc điều hành Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge tiết lộ Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino khẳng định với ông lễ trao giải The Best 2020 sẽ diễn ra trong năm nay.

“Theo một thông báo từ Chủ tịch FIFA, giải The Best năm nay vẫn được tổ chức”, Rummenigge nói trên Kicker. “Infantino nói với tôi rằng họ sẽ trao giải cho cầu thủ, thủ môn và HLV hay nhất năm”.

Messi giành giải The Best 2019. Ảnh: FIFA.

Ban đầu, FIFA định tổ chức lễ trao giải The Best 2020 tại Milan vào tháng 9. Khi dịch Covid-19 bùng phát tại châu Âu, FIFA đã hoãn lễ trao giải thưởng này.

Bleacher Report tiết lộ cuộc bầu chọn sẽ diễn ra từ ngày 25/11 đến ngày 9/12. Thời gian cụ thể diễn ra lễ trao giải The Best vẫn chưa được ấn định.

Trước đó, tạp chí France Football, đơn vị tổ chức Quả Bóng Vàng (Ballon d'Or) đã quyết định hủy giải thưởng trong năm nay.

Tại lễ trao giải The Best 2019, Messi là người chiến thắng ở hạng mục dành cho cầu thủ nam. Anh vượt qua Virgil van Dijk và Cristiano Ronaldo. Ronaldo thắng giải The Best vào năm 2016 và 2017. Tiền vệ của Real, Luka Modric thắng giải năm 2018.

Marca nhận định tiền đạo Robert Lewandowski đang là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu The Best 2020. Chân sút người Ba Lan ghi tới 55 bàn trong 47 trận khoác áo Bayern Munich mùa trước, giúp CLB nước Đức giành cú ăn ba. Đầu tháng 10, Lewandowski đã nhận giải cầu thủ hay nhất năm của UEFA.