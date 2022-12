FIFA tưởng niệm nhà báo qua đời trong trận Argentina - Hà Lan

Một quan chức FIFA đứng cạnh chỗ ngồi của ông Wahl, dường như để canh gác khu tưởng niệm. “Đây là điều tối thiểu mà chúng tôi có thể làm”, người này nói với Los Angeles Times.

FIFA cũng gửi lời chia buồn tới vợ của ông Wahl và những người quen biết nhà báo này.

“Trong tối nay, chúng ta tưởng niệm Grant Wahl tại chỗ ngồi của ông trên sân vận động Al Bayt. Ông ấy đáng ra đã ở đó. Chúng tôi chia buồn với vợ, gia đình và bạn bè của ông trong thời khắc khó khăn này”, FIFA viết hôm 11/12.

Hàng dài phóng viên, quan chức FIFA và các tình nguyện viên đã đi tới khu vực báo chí để bày tỏ lòng kính trọng với ông Wahl, cũng như gửi lời chia buồn tới các đồng nghiệp của nhà báo xấu số.

ESPN cho biết khoảng 20 phút trước khi trận đấu bắt đầu, ảnh của ông Wahl cũng được chiếu trên màn hình lớn của sân vận động, cùng với thông điệp chia buồn được viết bằng tiếng Anh và tiếng Arab.

Đây đã là kỳ World Cup thứ 8 mà ông Wahl đưa tin. Ông từng đầu quân cho tờ Sports Illustrated trong nhiều thập kỷ, trước khi trở thành nhà báo tự do.

Khi trận đấu giữa Argentina và Hà Lan trôi đến những phút cuối, ông rơi vào trạng thái nguy kịch. Dù được các nhân viên y tế ứng cứu khẩn cấp và được chuyển tới một bệnh viện gần sân Lusail, ông đã không qua khỏi.

Trước đó, ông đã từng chia sẻ về việc bản thân bị ốm khi đưa tin về World Cup tại Qatar trên website và podcast của mình.

“Ba tuần thiếu ngủ, áp lực cao và công việc dày đặc có thể có thể khiến cơ thể bạn đổ gục”, ông viết. “Tôi cảm thấy ngực trên của mình phải chịu áp lực lớn và rất khó chịu”.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019