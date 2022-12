FIFA tổ chức World Cup cấp CLB vào năm 2025

Theo Independent, The Guardian, FIFA Club World Cup hiện là giải đấu chỉ có sự góp mặt của 7 CLB vô địch các châu lục (châu Âu, Á, Nam Mỹ, Phi, Bắc Mỹ, châu Đại Dương và một đội khách mời).

Điều này sẽ thay đổi từ năm 2025 khi giải nâng từ 7 lên 32 đội tham dự. Các thông tin chi tiết như chu kỳ tổ chức, thời gian cụ thể trong năm, cách lựa chọn CLB chưa được FIFA chia sẻ thêm.

Với thể thức hiện tại, các đội châu Âu có đặc quyền chỉ phải dự giải từ bán kết. Real Madrid là CLB thành công nhất với 4 lần đăng quang, xếp sau là Barcelona với 3 lần nâng cúp. Trong 10 năm qua, FIFA Club World Cup chỉ là sân khấu của riêng các đại diện châu Âu. Corinthians là CLB thuộc châu lục khác gần nhất lên ngôi tại giải này năm 2012.

Cũng trong buổi họp báo chiều 16/12 (giờ Hà Nội), Chủ tịch FIFA cho biết đang cân nhắc khả năng giữ nguyên thể thức chia bảng 4 đội tại World Cup hay đổi thành bảng 3 đội.

"World Cup và một số giải đấu khác như EURO là minh chứng cho thành công của thể thức bảng 4 đội. Tuy nhiên, khi World Cup tăng lên 48 đội, chúng tôi sẽ ngồi lại để bàn về thể thức 12 bảng 4 đội hay 16 bảng 3 đội", ông Infantino nói thêm.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019