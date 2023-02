FIFA lo ngại về concert của BlackPink

Ngày 10/2, theo CNN Indonesia, Hiệp hội Bóng đá Indonesia tuyên bố không bỏ bê việc bảo trì cỏ của sân vận động Gelora Bung Karno dù buổi hòa nhạc của BlackPink sẽ diễn ra vào tháng 3. Đơn vị tổ chức U20 World Cup địa phương liên lạc thường xuyên với FIFA để thảo luận về việc bảo đảm chất lượng sân cỏ.

"Chúng tôi báo cáo mọi hoạt động. Đối với những buổi hòa nhạc, chúng tôi đã liên lạc với họ từ đầu năm", một người đại diện nói.

Ngoài concert của BlackPink, ca sĩ Raisa cũng tổ chức đêm nhạc tại sân vận động này vào 25/2.

Trước đó, theo nguồn tin của NME, FIFA từ chối việc sử dụng sân vận động Gelora Bung Karno (GBK) ở Jakarta cho các hoạt động không liên quan đến bóng đá, bao gồm cả buổi hòa nhạc sắp tới của BlackPink.

Trong email gửi Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Indonesia, FIFA nêu rõ lập trường: “Sau khi tham khảo ý kiến ​​của ban quản lý, chúng tôi không thể thống nhất về lịch trình đã đưa ra. Việc tổ chức hai buổi hòa nhạc chắc chắn sẽ cản trở rất nhiều trong việc triển khai lịch trình như kế hoạch ban đầu”.

“Với khoản đầu tư đáng kể mà chính phủ đã chi ra để cung cấp một sân bóng chất lượng cao, hai buổi hòa nhạc sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sân chơi khi tổ chức sát ngày với sự kiện. Bằng văn bản này, chúng tôi yêu cầu Ban quản lý sân vận động GBK xem xét lại tình hình trên”, đại diện phía FIFA cho biết.

Tháng 11 năm ngoái, thông tin Chính phủ Indonesia phản đối concert của BlackPink tại sân vận động GBK nhận nhiều luồng ý kiến. Tuy nhiên, sau đó buổi hòa nhạc được chấp thuận.

Giải vô địch bóng đá U20 thế giới sẽ được tổ chức từ 20/5 đến 11/6. Sân vận động GBK sẽ được cải tạo vào tháng này.

BlackPink sẽ biểu diễn tại Jakarta ngày 11 và 12/3. Vé cho cả hai đêm diễn tại Indonesia đã được bán hết. Từ tháng 1 đến tháng 5/2023, BlackPink thực hiện tour lưu diễn châu Á, bao gồm các điểm dừng ở Bangkok, Hong Kong, Kuala Lumpur, Đài Loan, Manila và Singapore.

2023 tiếp tục là năm bùng nổ của BlackPink khi vào tháng 4, các cô gái sẽ trình diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella 2023 ở Mỹ, bên cạnh nhiều ngôi sao thế giới. BlackPink cũng trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên trong lịch sử được biểu diễn chính tại Coachella.

