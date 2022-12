FIFA đổi quy định sau lời phàn nàn của Ronaldo

Theo The Sun, quy định này được áp dụng tại "mixed zone" (khu vực hỗn hợp), nơi phóng viên có thể đặt câu hỏi nhanh cho các cầu thủ nếu không theo các HLV vào phòng họp báo. Đây là khu vực các cầu thủ sẽ đi qua trước khi vào phòng thay đồ nên có thể dễ dàng tương tác với họ nhất.

Tại World Cup 2022, một số phóng viên ở khu vực này thay vì làm đúng nhiệm vụ phỏng vấn, họ tranh thủ chụp hình tự sướng với các ngôi sao, trong đó có cựu tiền đạo của Manchester United, Cristiano Ronaldo.

Cụ thể, sau trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ghana, chân sút 37 tuổi đi qua khu vực này và bị các nhà báo xin chụp hình cùng, anh chàng nói: “Các nhà báo bây giờ chỉ muốn chụp ảnh, họ không đặt câu hỏi”.

Sau lời phàn nàn của ngôi sao người Bồ Đào Nha, FIFA nhanh chóng vào cuộc. Họ dán áp phích cấm quay phim, chụp ảnh, selfie tại khu vực hỗn hợp. Dù không nêu rõ hình phạt nếu vi phạm nhưng động thái của FIFA sẽ khiến các phóng viên làm đúng công việc của mình trong khu vực này.

Về phần Ronaldo, anh chàng vẫn là tâm điểm chú ý của truyền thông. Anh bị HLV Fernando Santos mắng sau khi hờn dỗi vì bị thay ra ở trận thua 1-2 trước Hàn Quốc. Sau đó là việc anh chàng ngồi dự bị tại trận gặp Thuỵ Sĩ.

Trước trận tứ kết gặp Morocco, Ronaldo được cho là bỏ lỡ buổi tập của ĐT và dính phải hàng loạt tin đồn rời ĐTQG, nhưng ngay sau đó anh chàng lên tiếng khẳng định tập thể Bồ Đào Nha vẫn rất đoàn kết.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019