FIFA bị chỉ trích vì chiếu hình Ronaldo ngồi dự bị ở World Cup

Liên đoàn Bóng đá Thế giới phát đoạn video có cảnh Ronaldo ngồi dự bị tại giải đấu diễn ra trên đất Qatar vào cuối năm 2022.

Trong gala trao giải The Best, FIFA dành thời gian để phát lại đoạn video những khoảnh khắc đáng nhớ tại World Cup 2022. Cristiano Ronaldo có xuất hiện nhưng là với hình ảnh khi anh ngồi dự bị trong trận gặp Thụy Sĩ ở vòng loại trực tiếp.

Hình ảnh của Ronaldo xuất hiện trong tiết mục văn nghệ.

Đó là trận đấu đầu tiên sau 14 năm, Ronaldo không ra sân từ đầu trong một trận đấu ở cấp tuyển. Trong ngày CR7 ngồi dự bị, "Seleccao" thắng tưng bừng 6-1 để vào tứ kết.

Sang đến vòng tiếp theo, Ronaldo tiếp tục phải nhường chỗ cho Goncalo Ramos. Nhưng lần này, chân sút của Benfica đã bị vô hiệu hóa. Đội tuyển đến từ bán đảo Iberia bất lực và chấp nhận trận thua 0-1 trước Morocco. Sau trận, Ronaldo đã bật khóc và tiến thẳng vào đường hầm.

"Hành động thiếu tôn trọng", một CĐV nhận xét. "FIFA thiên vị Messi và tìm mọi cách để hạ thấp Ronaldo", người thứ 2 cho biết. "Đây không phải là lần đầu tiên FIFA cư xử thiếu tôn trọng. Trước đó, họ từng lấy hình ảnh của Ronaldo và Drogba ra làm trò cười", một người hâm mộ khác bình luận.

Ở tuổi 38, CR7 vẫn chưa giã từ sự nghiệp quốc tế. Anh đặt mục tiêu cùng đội tuyển quê hương dự EURO vào hè năm tới.

Hiện tại, Ronaldo có phong độ cao tại giải VĐQG Saudi Arabia. Trong 4 lần ra sân gần nhất, cựu tiền đạo Man United đã góp công vào 10 bàn thắng (8 bàn, 2 kiến tạo).

Việc được đảm bảo suất đá chính tại Saudi Pro League có thể giúp Ronaldo tìm lại phong độ đỉnh cao, trước khi bước vào giải đấu lớn tiếp theo cùng Bồ Đào Nha.

Hình ảnh ngồi dự bị cũng là lần duy nhất Ronaldo xuất hiện trong gala The Best. Anh có lần đầu tiên sau 15 năm không góp mặt ở đội hình tiêu biểu do FIFPro bình chọn.

Đội hình hay nhất thế giới năm 2022.