FIFA bị chỉ trích vì bổ nhiệm Adriana Lima làm đại sứ

Theo tờ The Sun, Lima được giao vai trò "phát triển, thúc đẩy và tham gia vào các sáng kiến ​​toàn cầu" trước thềm World Cup nữ diễn ra vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, quyết định này bị cựu thành viên hội đồng FIFA, đồng thời là tuyển thủ Australia Moya Dodd cho là không phù hợp.

Dodd nghĩ rằng việc lựa chọn nàng mẫu nổi tiếng thế giới là đang gửi thông điệp không phù hợp đến cầu thủ và người hâm mộ.

Bà nói với The Athletic : "Khi một cô gái chơi bóng đá, thế giới nhìn cô ấy khác đi. Thay vì được khen ngợi về vẻ ngoài xinh xắn hay chiếc váy đẹp, cô ấy được đánh giá cao nhờ những pha tắc bóng cứu thua và khả năng ghi bàn xuất sắc. Cô ấy được ngưỡng mộ vì những gì cô ấy có thể làm hơn là vẻ ngoài. Điều đó khiến phụ nữ bình đẳng hơn với đàn ông", Dodd khẳng định đại sứ nên là người có khả năng chơi bóng.

"Trong một năm diễn ra World Cup của FIFA, đó là thông điệp cần được vang lên thật to và đúng trên khắp thế giới. Trường hợp siêu mẫu phù hợp với điều này thực sự gây trở ngại", bà tiếp tục chỉ trích.

Dodd là thành viên của ủy ban đấu thầu thành công World Cup được tổ chức tại Úc và New Zealand.

Giải vô địch bóng đá nữ thế giới sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 khi New Zealand đối đầu với Na Uy trong trận mở màn của giải đấu.

