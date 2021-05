FFWS 2021 SG có tổng giá trị giải thưởng đến 46 tỷ đồng

Giải đấu lớn nhất của Free Fire sẽ quy tụ những đội tuyển hàng đầu trên thế giới cùng cạnh tranh chức vô địch và những phần thưởng giá trị.

Được tổ chức bởi Garena - một trong những nhà sản xuất và phát hành game lớn nhất hiện nay, giải đấu thể thao điện tử World Series luôn nhận được sự quan tâm lớn. Lễ khai mạc Free Fire World Series 2019 Rio đã thu hút hơn 2 triệu lượt người theo dõi trực tiếp vào cùng thời điểm.

Giải Free Fire World Series 2021 Singapore (FFWS 2021 SG) sẽ diễn ra vào ngày 28/5 (vòng play-ins) và ngày 30/5 (vòng chung kết), quy tụ 18 đội tuyển xuất sắc đại diện cho 11 khu vực trên toàn thế giới.

Free Fire World Series 2021 Singapore nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng game thủ.

Mùa giải năm 2021 của World Series sẽ được tổ chức offline tại Trung tâm Hội nghị & Sands Expo thuộc khu tổ hợp Marina Bay Sands, Singapore. Theo Garena, đây là bước đánh dấu sự trở lại trạng thái bình thường của các giải eSports Free Fire quốc tế sau khi phải chuyển qua thi đấu online trong năm 2020. Garena đã làm việc chặt chẽ với chính quyền Singapore, áp dụng các biện pháp bảo hộ nghiêm ngặt, đảm bảo sức khỏe và an toàn của các cá nhân tham gia vào giải đấu.

Người hâm mộ có thể theo dõi vòng play-ins vào 20h ngày 28/5; vòng chung kết lúc 20h ngày 30/5. Vòng Play-Ins của FFWS 2021 SG quy tụ 9 đội tuyển gồm Loud (Brazil), Singularity.Invincible (cộng đồng các quốc gia độc lập), vaiXourar (châu Âu), First Raiders (Indonesia), God's Plan (Mỹ Latinh), DEA (Trung Đông và Bắc Phi), NewGank (Singapore), Attack All Around (Thái Lan), HQ Esports (Việt Nam).

Lịch thi đấu của các đội tuyển.

Top 3 đội tuyển có thứ hạng cao nhất tại vòng play-ins sẽ có cơ hội tham gia trận chung kết để đối đầu với quán quân của các giải Free Fire tại quốc gia, khu vực khác. Các đội tuyển cùng cạnh tranh cho chức vô địch cùng phần giải thưởng trị giá 500.000 USD (khoảng 11,6 tỷ đồng ).

Các đội tuyển có quyền vào thẳng gồm Fluxo (Brazil), Silence (cộng đồng các quốc gia độc lập), EVOS Divine (Indonesia), Team Aze (Mỹ Latin), VIP E-sport (Trung Đông và Bắc Phi), Geek Fam (Malaysia, Campuchia và Philippines), LGDS (Đài Bắc - Trung Quốc), Phoenix Force (Thái Lan), Burst The Sky (Việt Nam).

Các đội tuyển sẽ cùng cạnh tranh trong 6 trận đấu ở 3 bản đồ: Đảo Quân sự, Đảo Thiên đường và Đảo Sa mạc. Điểm số sẽ được tính dựa trên thứ hạng và số lượng điểm hạ gục mà các đội có được sau mỗi trận thi đấu. Giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên YouTube, Facebook và TikTok của Huyền thoại sinh tồn - Free Fire Fire Esports.

Thông qua cổ cũ các đội tuyển, người chơi có thể nhận nhiều phần quà hấp dẫn.

Người chơi Free Fire có thể đồng hành cổ vũ các đội tuyển tại Free Fire World Series 2021 thông qua các sự kiện trong game. Người chơi dự đoán chính xác top 6 đội thi thuộc vòng play-ins và vòng chung kết có cơ hội nhận được bộ trang phục nữ “Huyền thoại sinh tồn” vĩnh viễn. Từ 21/5 đến 30/5, nếu có đủ 2 triệu lời cổ vũ cho các đội Việt Nam, toàn server sẽ nhận được balo FFWS vĩnh viễn vào ngày 30/5 khi đăng nhập.

Từ 24/5 đến 30/5, người chơi có thể đăng nhập mỗi ngày vào game và thử vận may với vòng quay để nhận quà miễn phí. Đăng nhập đủ 7 ngày, người chơi sẽ có 7 phần quà khác nhau.

Vào 28/5 và 30/5, nếu số lượng người theo dõi livestream FFWS 2021 SG cùng một thời điểm đạt các mốc quan trọng, toàn bộ server Việt Nam sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn. Vào 30/5, ở mốc 350.000 người xem cùng thời điểm, người chơi được tùy chọn một trong 7 vật phẩm vĩnh viễn gồm Skin MP40 truy sát, skin M79 thỏ quậy, bom keo băng long, bom keo tận thế, bom keo rồng thiêng, emote kungfu, emote chiến thôi.