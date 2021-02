Ferrari F8 Tributo được trang bị bộ bodykit in 3D

Chi phí bỏ ra để sở hữu bộ bodykit in 3D này là 46.640 USD . Peter Northrop, giám đốc điều hành 1016 Industries, cho biết bộ bodykit in 3D này là gói độ cần thiết với F8 Tributo, một chiếc xe mang tính biểu tượng của ngành ôtô. Khi tìm kiếm các ý tưởng tạo ra bộ bodykit này, 1016 Industries đã dùng công nghệ in 3D để tạo thành một bộ sản phẩm cho khách hàng.