Ferrari 250 GT - một trong những chiếc xe cổ đẹp nhất thế giới

Những mẫu xe của Ferrari đều sở hữu những nét đẹp riêng, điển hình là mẫu Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione đời 1956. Đây là mẫu xe chỉ được sản xuất đúng 9 chiếc trên toàn cầu và một trong số đó vừa giành được giải thưởng Best of the Best trong khuôn khổ sự kiện The Peninsula Classics 2021, sau khi đánh bại nhiều mẫu xe cổ khác như Lancia Stratos HF Stradale đời 1974, Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France 1957 và 3 chiếc Mercedes-Benz 540K.