Fed nhận tin vui

Thước đo lạm phát ưa thích của Fed cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt, chi tiêu và thu nhập của người Mỹ đều tăng trưởng chậm lại. Đó là điều mà cơ quan này cần để bình ổn giá cả.

Ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, lạm phát tại Mỹ đang hạ nhiệt. Trong tháng 11, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - chỉ tăng 5,5% so với một năm trước đó. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 6,1% hồi tháng 10.

PCE chỉ tăng 0,1% so với tháng trước đó. Còn PCE cơ bản - loại trừ giá năng lượng và thực phẩm - tăng 4,7% so với một năm trước đó và 0,2% so với một tháng trước đó. Các mức tăng này tương đương với những dự báo trước đó của giới quan sát.

Lạm phát PCE thấp nhất hơn một năm

Mức tăng so với cùng kỳ năm trước của cả PCE và PCE cơ bản đều ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021. Trước đó, dữ liệu CPI (chỉ số giá tiêu dùng) và PPI (chỉ số giá sản xuất) tháng 11 đã phát đi tín hiệu về sự hạ nhiệt của lạm phát.

PCE là thước đo lạm phát ưa thích của ngân hàng trung ương Mỹ. Bởi chỉ số này cung cấp cái nhìn đầy đủ hơn về gánh nặng chi phí đối với người tiêu dùng.

Nền kinh tế đang đi đúng theo mong muốn của Fed, nhưng không đủ nhanh Ông Gus Faucher - chuyên gia kinh tế trưởng tại PNC Financial Services

Cũng theo báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố, chi tiêu tại Mỹ tiếp tục tăng trong tháng 11 nhưng với tốc độ chậm hơn nhiều.

Chi tiêu của người Mỹ tăng 0,1% trong tháng 11, thấp hơn nhiều mức 0,8% của tháng 10. Thu nhập cá nhân tăng 0,4%, so với 0,7% vào tháng trước đó.

Báo cáo PCE tháng 11 đã cho thấy sự thay đổi của nền kinh tế hàng đầu thế giới. Trước đó, Fed liên tục tăng lãi suất mạnh tay nhằm hạ nhiệt nhu cầu và kìm hãm lạm phát.

Vào cuộc họp chính sách tháng 12, Fed quyết định tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm, đưa lãi suất quỹ liên bang lên 4,25-4,5%, mức cao nhất trong vòng 15 năm.

Mức tăng này chấm dứt chuỗi 4 lần liên tiếp tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 6, tháng 7, tháng 9 và tháng 11. Nhưng trong cuộc họp báo diễn ra ngay sau cuộc họp, chủ tịch Fed nhấn mạnh "vẫn cần nhiều bằng chứng hơn để tin rằng lạm phát đang trên đà đi xuống bền vững".

Các đợt tăng lãi suất liên tiếp của Fed đã tác động tới nền kinh tế. Một trong những lĩnh vực ngấm đòn đầu tiên là bất động sản. Theo Freddie Mac, lãi suất cho khoản vay thế chấp đã vọt lên 6,27% vào tuần này, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Điều Fed mong muốn

"Nền kinh tế đang đi đúng theo mong muốn của Fed, nhưng không đủ nhanh", ông Gus Faucher - chuyên gia kinh tế trưởng tại PNC Financial Services - nhận định.

"Lãi suất cao hơn đã đè nặng lên chi tiêu của người tiêu dùng, nhất là những hàng hóa có tuổi thọ cao. Điều này giúp lạm phát hạ nhiệt", ông nói thêm.

Lạm phát đã giảm bớt trong những tháng qua, nhất là đối với hàng hóa. Các nút thắt trong chuỗi cung ứng được tháo gỡ phần nào. Người tiêu dùng cũng chuyển hướng sang những lĩnh vực như giải trí, khách sạn và nhà hàng.

Nhưng lạm phát trong khu vực dịch vụ vẫn dai dẳng. Báo cáo PCE cho thấy chỉ số giá trong nhóm dịch vụ vẫn tăng 0,4% trong tháng 11, không đổi so với tháng 10. Mức tăng 12 tháng lên tới 11%.

Đáng nói, tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ có thể thúc đẩy giá dịch vụ liên tục tăng, kéo lạm phát đi lên.

"Bước sang năm 2023, FOMC - cơ quan hoạch định chính sách của Fed - sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi dấu hiệu giảm tốc của thị trường việc làm trở nên rõ ràng hơn", ông nói thêm.

Fed liên tục tăng lãi suất mạnh tay trong năm nay. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu được Đại học Michigan công bố, lạm phát hạ nhiệt là tin vui với người tiêu dùng. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng đạt 59,7 điểm trong tháng 12, tăng nhẹ so với mức 56,8 điểm của tháng 11.

"Rõ ràng là người tiêu dùng rất phấn khởi vì lạm phát hạ nhiệt. Tâm lý của họ đã cải thiện so với mức thấp kỷ lục hồi tháng 6", bà Joanne Hsu - giám đốc phụ trách cuộc khảo sát - bình luận.

"Tuy nhiên, họ vẫn thận trọng trong việc đánh giá về xu hướng của lạm phát. Niềm tin đối với nền kinh tế của người tiêu dùng đã cải thiện nhưng còn tương đối yếu", bà nói thêm.

Theo bà, sức mạnh chi tiêu sẽ phụ thuộc vào thu nhập của người tiêu dùng Mỹ và diễn biến thị trường lao động trong những tháng tới.