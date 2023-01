Fed có thể vẫn giữ lãi suất ở mức cao

Trong cuộc họp gần nhất, các quan chức Fed cam kết chống lạm phát và dự định duy trì lãi suất ở mức cao cho đến khi có bước tiến mới trong cuộc chiến với lạm phát.

Lịch sử đã cho thấy những bài học về việc nới lỏng chính sách tiền tệ quá sớm. Ảnh: Reuters.

Theo CNBC, biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy lập trường chính sách thắt chặt sẽ được duy trì đến khi các dữ liệu chỉ ra "lạm phát đang giảm bền vững về 2%".

"Với lạm phát ở mức cao và dai dẳng không thể chấp nhận, một số quan chức tham gia cuộc họp cho rằng lịch sử đã cảnh báo về việc nới lỏng chính sách tiền tệ quá sớm", biên bản viết.

Các quan chức Fed cho biết sẽ tập trung vào dữ liệu và nhận thấy "sự cần thiết phải duy trì tính linh hoạt" của chính sách.

Kiên quyết chống lạm phát

Các quan chức cảnh báo rằng công chúng không nên phán đoán dựa trên những động thái của FOMC - cơ quan hoạch định chính sách của Fed.

Bởi theo họ, việc giảm tốc độ tăng lãi suất không phải là dấu hiệu cho thấy Fed đang bớt quyết liệt hơn trong việc bình ổn giá cả.

Vào cuộc họp chính sách tháng 12, Fed quyết định tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm, đưa lãi suất quỹ liên bang lên 4,25-4,5%, mức cao nhất trong vòng 15 năm.

Mức tăng này chấm dứt chuỗi 4 lần liên tiếp tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 6, tháng 7, tháng 9 và tháng 11. Nhưng trong cuộc họp báo diễn ra ngay sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh "vẫn cần nhiều bằng chứng hơn để tin rằng lạm phát đang trên đà đi xuống bền vững".

Sau cuộc họp gần nhất, ông Powell khẳng định dù đã đạt được một số tiến bộ trong cuộc chiến chống lạm phát, ông dự đoán lãi suất vẫn được giữ ở mức cao ngay cả khi đã ngừng tăng.

Biên bản chỉ ra không thành viên FOMC nào cho rằng lãi suất sẽ được cắt giảm trong năm 2023 dù thị trường ra sao.

Các thị trường đang phán đoán rằng cơ quan hoạch định chính sách của Fed sẽ tăng lãi suất thêm tổng cộng 0,5-0,75 điểm phần trăm rồi tạm dừng. Việc tạm dừng tăng lãi suất nhằm đánh giá tác động đối với nền kinh tế.

Theo dữ liệu của CME Group, các nhà giao dịch dự đoán ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tiếp theo.

Theo giới đầu tư, lãi suất sẽ giảm nhẹ vào cuối năm về 4,5-4,75%. Nhưng các quan chức Fed đã nhiều lần bày tỏ sự nghi ngờ đối với bất cứ động thái nới lỏng nào trong năm nay.

Mới đây, ông William Dudley - cựu Chủ tịch Fed chi nhánh New York - cho rằng kinh tế Mỹ sẽ rơi vào một cuộc suy thoái dù không nghiêm trọng. Cựu Chủ tịch Fed Alan Greenspan cũng thừa nhận rằng nền kinh tế hàng đầu thế giới hoàn toàn có thể suy thoái trong năm nay.

Phố Wall hoang mang

Trên thực tế, các dữ liệu đang chỉ ra lạm phát tại Mỹ đã hạ nhiệt. Trong tháng 11, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - chỉ tăng 5,5% so với một năm trước đó. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 6,1% hồi tháng 10.

PCE chỉ tăng 0,1% so với tháng trước đó. Còn PCE cơ bản - loại trừ giá năng lượng và thực phẩm - tăng 4,7% so với một năm trước đó và 0,2% so với một tháng trước đó.

Mức tăng so với cùng kỳ năm trước của cả PCE và PCE cơ bản đều ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021. Trước đó, dữ liệu CPI (chỉ số giá tiêu dùng) và PPI (chỉ số giá sản xuất) tháng 11 đã phát đi tín hiệu về sự hạ nhiệt của lạm phát.

Một số chuyên gia kinh tế dự báo Fed khó có thể duy trì chính sách thắt chặt lâu. Tỷ phú Jeffrey Gundlach tin rằng Fed sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 2, và mức lãi suất điều hành cao nhất trong chu kỳ tăng là 5%.

Phố Wall trồi sụt mạnh theo từng động thái của Fed. Ảnh: Reuters.

Nhưng theo ông, có thể ngay trong cuộc họp chính sách sau đó, ngân hàng trung ương Mỹ buộc phải cắt giảm lãi suất.

"Các nhà đầu tư trái phiếu đang đặt cược vào kịch bản rằng, vào cuộc họp chính sách tháng 12 năm sau, lãi suất điều hành sẽ bằng mức của tháng 12 năm nay", ông nhận định.

"Vì thế, tại sao chúng ta lại phải quan tâm tới các đợt tăng và giảm lãi suất giữa 2 cuộc họp đó? Chúng chỉ giống như đào một cái hố rồi nhanh chóng lấp lại", ông lập luận.

Ông Gundlach thậm chí còn cho rằng Fed sẽ không tăng lãi suất lên 5%. Bởi các dữ liệu cho thấy những chỉ số kinh tế của Mỹ đang suy yếu quá nhanh.