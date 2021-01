FBI kiểm tra lý lịch toàn bộ 25.000 vệ binh bảo vệ lễ nhậm chức

Do lo ngại an ninh, Cục Điều tra Liên bang (FBI) phải kiểm tra lý lịch toàn bộ 25.000 lính vệ binh sẽ tới thủ đô để bảo vệ lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Joe Biden ngày 20/1.

Nỗ lực nói trên phản ánh mối lo ngại chưa từng có đang bao trùm thủ đô Washington, D.C. sau khi đám đông ủng hộ ông Trump gây bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1, theo AP.

Một trong những rủi ro là chính những người có nhiệm vụ bảo vệ an ninh lại có thể là đe dọa an ninh. Trong vụ bạo loạn ngày 6/1, một số người trong đám đông lại chính là lính trong quân đội Mỹ. Không rõ số lượng lính đã tham gia vụ xâm chiếm Quốc hội là bao nhiêu. Cho đến nay, đã có vài lính vệ binh bị bắt giữ do có liên quan.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy nói với AP rằng giới chức đang chú ý tới các mối đe dọa, và ông cảnh báo các chỉ huy hãy để ý tới bất cứ vấn đề nào trong hàng ngũ dưới sự quản lý của mình.

Cho đến nay, các chỉ huy chưa thấy dấu hiệu nào nguy hiểm, và quá trình kiểm tra lý lịch chưa tìm ra điều gì báo động, ông cho biết thêm.

“Chúng tôi vẫn liên tục thực hiện quy trình, và kiểm tra lần hai, lần ba đối với mỗi cá nhân được giao nhiệm vụ này (bảo vệ lễ nhậm chức)”, ông McCarthy nói với AP, sau buổi diễn tập an ninh dài 3 giờ chuẩn bị cho buổi lễ.

FBI kiểm tra lý lịch 25.000 lính Vệ binh bảo vệ lễ nhậm chức ông Biden. Ảnh: AP.

Ông nói các lính vệ binh cũng được tập huấn làm thế nào để nhận ra mối đe dọa từ trong hàng ngũ của mình.

Khoảng 25.000 lính Vệ binh đang được điều tới Washington từ cả nước, gấp 2,5 lần lực lượng bảo vệ bình thường cho lễ nhậm chức. Quân đội Mỹ có quy trình kiểm tra thường xuyên xem các cá nhân có liên hệ với tổ chức cực đoan hay không, nhưng lần này việc kiểm tra của FBI sẽ bổ sung vào các quy trình sẵn có.

Kiểm tra của FBI sẽ bao gồm tìm kiếm tên của các cá nhân qua các cơ sở dữ liệu, các danh sách theo dõi của FBI, để xem có dấu hiệu báo động nào hay không.

Bản chất của mối đe dọa lần này khác hẳn so với trước. Nếu trước đây, “khủng bố nội địa” là những người Mỹ bị cực đoan hóa bởi tư tưởng của al-Qaida hay các nhóm Hồi giáo cực đoan khác, thì nay, mối đe dọa với ông Biden sẽ đến từ những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, người ủng hộ ông Trump, hoặc các nhóm kỳ thị chủng tộc khác.

Các lính Vệ binh cũng được tập huấn làm thế nào để nhận ra mối đe dọa từ trong hàng ngũ của mình. Ảnh: AP.

Mối đe dọa lên cao khi ông Trump liên tục nhiều tuần liền phát tán thông tin sai sự thật, các cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử, khiến người ủng hộ tức giận và lầm tưởng rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp.

Các quan chức đang lo ngại về khả năng các nhóm có vũ trang sẽ tấn công, chẳng hạn dùng các thiết bị nổ tự chế. Theo ông McCarthy, các báo cáo tình báo cho thấy một số nhóm đang tổ chức các cuộc biểu tình có mang vũ khí, trước thềm ngày nhậm chức, thậm chí có thể là sau đó.

Đa số các đơn vị Vệ binh sẽ mang vũ trang. Các đơn vị đang liên tục tập dượt xem khi nào thì được dùng vũ lực, và phối hợp với các lực lượng an ninh khác như thế nào, như Cơ quan Mật vụ, Cảnh sát Thành phố Washington, Cảnh sát Capitol, FBI.