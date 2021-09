FBI điều tra vụ Britney Spears bị cha nghe lén điện thoại

Sự việc ông Jamie thuê đội ngũ an ninh theo dõi điện thoại con gái bị cho là vi phạm nghiêm trọng đời tư, quyền tự do của Britney Spears.

Theo Deadline, sau khi phim tài liệu Controlling Britney Spears của New York Times lên sóng, Jamie Spears đối mặt chỉ trích vì cáo buộc nghe lén điện thoại, theo dõi lịch sử duyệt web của con gái. Nguồn tin khẳng định FBI đang xem xét các tuyên bố để tiến hành cuộc điều tra tội phạm.

Theo luật pháp bang California, việc theo dõi điện thoại khi không có sự cho phép của đối phương là vi phạm pháp luật, có thể chịu án hình sự. Mathew Rosengart - luật sư của Britney Spears - đệ đơn lên tòa án, khẳng định việc ông Jamie thuê đội ngũ an ninh theo dõi nữ ca sĩ là "hành động vô lương tâm, xâm phạm đời tư con gái đã trưởng thành".

Britney Spears đấu tranh loại bỏ quyền giám hộ suốt 13 năm. Ảnh: TMZ.

"Ông Spears vượt qua những ranh giới khó chấp nhận. Mặc dù chưa chắc chắn là bằng chứng, cáo buộc trên dẫn đến cuộc điều tra nghiêm túc. California đề cao sự công bằng, đồng ý giữa hai bên", luật sư khẳng định.

Trong bộ phim tài liệu của New York Times, một cựu thành viên thuộc đội an ninh do Jamie thuê tiết lộ ông tìm cách theo dõi con gái. "Britney muốn có iPhone, đó là vấn đề lớn. Sếp hỏi tôi có dịch vụ theo dõi trên iPhone không, vì phụ huynh của nữ ca sĩ muốn kiểm soát cô ấy", Alex Vlasov, nhân viên Black Box Security (làm việc từ năm 2012-2021) nói.

Alex Vlasov cho biết đội ngũ an ninh cung cấp hệ thống theo dõi nữ ca sĩ cho Jamie Spears sau khi ông cho rằng "làm điều này để giúp Britney Spears tránh khỏi tác động xấu, ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp có thể xảy ra".

Song, điều đó vi phạm quyền riêng tư cá nhân, vượt quá giới hạn vì ông Spears có thể nghe toàn bộ cuộc gọi giữa cô và bạn trai cùng những người khác. Đầu tháng 7, Deadline đưa tin Britney Spears gọi 911 cầu cứu cảnh sát vì ông Jamie Spears lạm dụng quyền giám hộ, ngược đãi cô suốt 13 năm qua.