FBI chặn xe kín lối vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump

Sau thông tin về cuộc khám xét, ông Trump và các đồng minh lập tức chỉ trích động thái này là một phần nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm ngăn ông chiến thắng một nhiệm kỳ khác vào năm 2024. Song chính quyền Tổng thống Joe Biden khẳng định không hề biết trước về cuộc khám xét. Giám đốc FBI hiện tại, Christopher Wray, cũng do ông Trump bổ nhiệm cách đây 5 năm và từng là quan chức cấp cao trong Bộ Tư pháp do đảng Cộng hòa lãnh đạo, theo New York Times.