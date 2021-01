FBI bắt nghi phạm bạo loạn Điện Capitol nhờ 140.000 bức ảnh selfie

140.000 bức ảnh tự chụp bản thân mà những người bạo loạn bên trong Điện Capitol đăng lên mạng xã hội đang tố giác họ với FBI. 275 nghi phạm đã được xác định, 98 người đã bị bắt.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra và bắt giữ các nghi phạm gây ra vụ bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6/1. Hơn 140.000 bức ảnh tự chụp bản thân (ảnh selfie) mà những người biểu tình quá kích chụp khi đột nhập bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ đã góp phần giúp FBI lần ra tung tích của họ, Bloomberg cho biết.

Nhờ các bức ảnh selfie và video đăng trên mạng xã hội, FBI đã nhanh chóng xác định được 275 nghi phạm, trong đó hơn 98 người đã bị bắt.

“Chúng tôi đang lùng sục từng người để tìm các đầu mối điều tra”, Steven D'Antuono, trợ lý giám đốc phụ trách văn phòng hiện trường ở Washington của FBI, nói.

Hàng trăm nghìn bức ảnh selfie và video trên mạng xã hội đang giúp FBI điều tra xác định những người bạo loạn bên trong Điện Capitol. Ảnh: Bloomberg.

FBI đã từ chối cung cấp chi tiết về cách thức họ điều tra, nhưng một người trong sở cảnh sát cho biết họ đang giúp FBI liên kết tên và khuôn mặt với phần mềm nhận dạng từ các bức ảnh selfie và video trên mạng xã hội.

Tuy vậy, Bloomberg nhận định việc các nhà điều tra FBI dựa vào các bức ảnh, video trên mạng xã hội để truy tìm các nghi phạm có thể dẫn đến việc xác định nhầm. Những người quay phim và chụp ảnh bên trong Điện Capitol có nguy cơ trở thành tội phạm, dù họ không tham gia vào hành động bạo loạn.

Một số luật sư cảnh báo nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, khi FBI cùng các cơ quan thực thi pháp luật khác đang sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để xác định các nghi phạm.

“Không ai cấm mọi người chia sẻ thông tin ở nơi công cộng. Cơ quan thực thi pháp luật phải xử lý cẩn thận để đảm bảo thông tin họ nhận được là hữu ích cho việc điều tra tội phạm, chứ không phải là điều tra về tự do ngôn luận”, Greg Nojeim, giám đốc dự án tự do, an ninh và công nghệ nói.