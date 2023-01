Fatphobia - khi nỗi kỳ thị mập không phải vì lý do sức khỏe

Fatphobia không dựa trên những lo ngại về vấn đề sức khỏe mà bắt nguồn từ những định kiến liên quan buôn bán nô lệ ở thế kỷ trước.

Fatphobia /fætˈfəʊ.bi.ə/ (danh từ): Nỗi sợ/ghét bỏ những người có thân hình quá khổ

Định nghĩa:

Fatphobia, hay còn được gọi là anti-fat hoặc weight stigma, là thuật ngữ mô tả thái độ và định kiến tiêu cực gắn liền với những người có thân hình mập mạp. Ngoài ra, fatphobia được dùng để chỉ về nỗi sợ hãi bất thường và phi lý khi bị thừa cân hoặc ở gần những người thừa cân.

Nhà văn Sabrina String, tác giả cuốn Fearing the Black Body: The Racial Origins of Fat Phobia, nói rằng nỗi sợ thân hình mập mạp không dựa trên những lo ngại về vấn đề sức khỏe mà bắt nguồn từ việc buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương ở những thế kỷ trước.

Trước thế kỷ 18, chủng tộc được xác định dựa trên màu da. Nhưng sau nhiều người nhận thấy phân loại màu da không thực sự hiệu quả. Họ bắt đầu phân loại chủng tộc bằng cân nặng vì nhận thấy những người da đen vốn rất phàm ăn. Vào đầu thế kỷ 19, béo phì bắt đầu được coi là bằng chứng của sự vô đạo đức và thấp kém về chủng tộc.

Fatphobia là lý do khiến nhiều người bị xúc phạm ngoại hình và bị đối xử bất công. Những người thừa cân cũng không được chăm sóc sức khỏe đầy đủ do họ gặp phải những vấn đề như:

Quan niệm người thừa cân thì cơ thể không khỏe mạnh.

Phương pháp chăm sóc sức khỏe lâm sàng thường thiếu kinh nghiệm trong việc điều trị những người có ngoại hình quá khổ.

Các thiết bị y tế thường được thiết kế dành cho những người có cơ thể "bình thường", không bị quá khổ.

Ứng dụng của fatphobia trong tiếng Anh:

- I experienced fatphobia at my workplace, they said I look disgusting.

Dịch: Tôi từng bị ghét bỏ vì béo phì khi ở nơi làm việc, bọn họ nói tôi trông thật kinh khủng.

- The impacts of fatphobia are not just specific to the individual, it is a stigma that often impacts the larger community.

Dịch: Sự ghét bỏ thân hình quá khổ không chỉ dành riêng cho một cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cả một cộng đồng.