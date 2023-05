‘Fast X’ thống trị thị trường Trung Quốc

Phần 10 thuộc thương hiệu "Quá nhanh quá nguy hiểm" đang xưng vương tại phòng vé Trung Quốc, bỏ xa các đối thủ khác.

Fast X (tựa Việt: Fast & Furious 10) đang có một khởi đầu thuận lợi, với thành tích dẫn đầu phòng vé Trung Quốc, Cbr đưa tin ngày 22/5.

Tại thị trường tỷ dân, phần mới nhất trong thương hiệu Fast & Furious kiếm được hơn 80 triệu USD trong tuần đầu công chiếu (theo số liệu thống kê của EntGroup). Tác phẩm vượt qua nhiều dự án lớn bao gồm Guardians of the Galaxy Vol.3 của Marvel Studios hay Born to Bay,...

Trong một thập kỷ qua, Trung Quốc luôn là thị trường béo bở với loạt phim Fast & Furious. Chẳng hạn, The Fate of the Furious (2017) đã dắt túi 1,2 tỷ USD , trong đó 1/3 doanh thu tới từ thị trường này. Hay gần nhất, F9: The Fast Saga (2021) cũng kiếm được tổng cộng 217 triệu USD tại đây (với thành tích mở màn 136 triệu USD ).

Fast X đem tới bữa tiệc hình ảnh và kỹ xảo mãn nhãn. Ảnh: Polygon.

Tại Việt Nam, Fast X cũng đang làm mưa làm gió ở các cụm rạp trên toàn quốc. Chỉ sau khoảng 4 ngày phát hành, doanh thu hiện tại của phim lên tới hơn 42 tỷ đồng . Riêng trong sáng 23/5, bom tấn nhà Universal Pictures dắt túi thêm 1,5 tỷ.

Cuối tuần qua, Fast X vượt mặt “Lật mặt 6” của Lý Hải để vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp phòng vé, với hơn 356.000 đầu vé được bán ra trên tổng số gần 10.000 suất chiếu.

Thành tích này giúp Fast X trở thành phim Hollywood có tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng nhất nhì tại nước ta trong thời kỳ hậu đại dịch. Với tình hình hiện tại, phim dự kiến sẽ sớm vượt qua cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng tại Việt Nam. Trước đó, số phim làm được điều này chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là các dự án thuộc những thương hiệu đình đám, chẳng hạn Spider-Man: No Way Home, Thor 4, Dr. Strange 2, Avatar 2.

Không riêng Việt Nam và Trung Quốc, Fast X còn đang làm mưa làm gió tại nhiều quốc gia khác. Theo Box Office Mojo, doanh thu phim trên toàn cầu đạt gần 319 triệu USD , chỉ sau 3 ngày công chiếu.