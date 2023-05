'Fast X' mở màn với doanh thu gần 319 triệu USD

Phần thứ 10 của loạt phim hành động làm ăn phát đạt ở thị trường quốc tế, nhưng mất dần vị thế tại phòng vé trong nước.

Theo Variety, bom tấn Fast X thu về 318,9 triệu USD toàn cầu, trong đó gồm 67,5 triệu USD tại thị trường nội địa. Phim có mở màn ăn khách thứ hai trong năm sau tựa phim khác của Universal, The Super Mario Bros. Movie ( 377 triệu USD ).

Mặc dù đạt doanh thu cao hơn dự đoán, Fast X ghi nhận lợi nhuận giảm dần ở Bắc Mỹ. Xét về doanh thu bán vé cuối tuần mở màn, phần 10 của loạt thương hiệu hành động xếp sau Fast 9 ( 70 triệu USD ) vào năm 2021 - thời điểm gặp nhiều hạn chế bởi dịch Covid-19, chỉ 80% rạp chiếu mở cửa và số lượng người xem vẫn chưa tăng trở lại.

Các phần trước của thương hiệu ghi nhận số vé bán ra trong tuần mở màn tốt hơn nhiều, bao gồm cả The Fate of the Furious năm 2017 ( 98 triệu USD ), Fast & Furious 7 năm 2015 ( 148 triệu USD ) và Fast & Furious 6 năm 2013 ( 97 triệu USD ).

Jason Momoa đóng phản diện Dante trong Fast X. Ảnh: Hollywood Reporter.

Ở phòng vé quốc tế, tình hình lại khác. Doanh thu Fast X tại nước ngoài chiếm 75% (tương đương 251,4 triệu USD ) tổng doanh thu toàn cầu. Con số này được thống kê từ 84 thị trường, nổi bật có Trung Quốc ( 78 triệu USD ), Mexico ( 16 triệu USD ), Pháp ( 9,6 triệu USD ) và Brazil ( 9,6 triệu USD ).

Giới chuyên gia nhận định Fast X cần tiếp tục đà này để sớm hồi vốn, thu lợi nhuận vì đây là tác phẩm có kinh phí sản xuất đắt đỏ bậc nhất hiện nay, tiêu tốn khoảng tiền khổng lồ 340 triệu USD .

"Doanh thu ở nước ngoài là thế mạnh của loạt phim", David A. Gross, nhà điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research, nhận định. Ông nói thêm: "Câu chuyện người tốt chống lại kẻ xấu thu hút khán giả khắp mọi nơi. Đây là hoạt động kinh doanh tuyệt vời cho thể loại này".

Trong khi đó, Jim Orr - Giám đốc phát hành thị trường nội địa của Universal - phát biểu trên Variety: "Fast X có màn ra mắt tuyệt vời, đáng kinh ngạc. Khán giả phấn khích khi thấy đại gia đình Fast thân yêu trở lại. Chủ đề gia đình đan xen các pha hành động ngoạn mục gây được tiếng vang trên toàn cầu".

Vin Diesel tiếp tục đóng chính thương hiệu hành động. Ảnh: JoBlo.

Được nhào nặn dưới bàn tay đạo diễn Louis Leterrier, Fast X tiếp tục theo chân tay đua đường phố Dom Toretto (Vin Diesel đóng) đối đầu đối thủ nguy hiểm Dante Reyes (Jason Momoa thủ vai). Trên hành trình này, nhân vật tham gia vào những pha nguy hiểm chết người, bất chấp trọng lực. Giới phê bình và khán giả có ý kiến trái chiều về tác phẩm.