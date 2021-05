'Fast & Furious 9' thắng lớn ở thị trường Trung Quốc

"Fast & Furious 9" đạt doanh thu 135,6 triệu USD chỉ tính riêng thị trường Trung Quốc. Dù chưa chiếu ở Bắc Mỹ, bộ phim hiện thu về 162,4 triệu USD.

Theo Hollywood Reporter, Fast & Furious 9 đang có tín hiệu khả quan về doanh thu. Trong tuần qua, bộ phim của Universal đạt 162,4 triệu USD từ 8 thị trường nước ngoài, riêng Trung Quốc thu về 135,6 triệu USD .

Tại các thị trường Hàn Quốc, Nga, Hong Kong và Trung Đông, phim chỉ thu về khoảng 26,8 triệu USD . Đến hiện tại, thị trường tỷ dân Trung Quốc chiếm hơn 83% tổng doanh thu toàn cầu của Fast & Furious 9.

Fast & Furious 9 đạt doanh thu cao dù chưa công chiếu ở thị trường Bắc Mỹ. Ảnh: Universal.

Hollywood Reporter cho biết doanh số bán vé của Fast & Furious 9 tăng mạnh như thời kỳ trước đại dịch. Phim cũng đánh dấu bước khởi đầu tốt của Universal ở thị trường Trung Quốc. Đây là bộ phim có dấu hiệu tốt nhất của Hollywood trong kỷ nguyên đại dịch.

Veronika Kwan Vandenberg, chủ tịch phân phối quốc tế của Universal, nói: "Điều đó cho chúng tôi thấy rằng khán giả sẵn sàng quay lại khi có bộ phim phù hợp".

Fast & Furious 9 là bộ phim Hollywood đầu tiên ở Trung Quốc đạt doanh thu 100 triệu USD , sau hai năm kể từ khi Avengers: Endgame lập kỷ lục.

Theo Hollywood Reporter, sau khi Fast & Furious 9 đạt doanh thu lớn, Fast & Furious là thương hiệu điện ảnh thu về tổng cộng 6 tỷ USD toàn cầu. Loạt phim luôn gây sự sự chú ý trên toàn thế giới.

Fast & Furious 9 là phần tiếp theo của The Fate of the Furious năm 2017. Theo Variety, bom tấn hành động có kinh phí khoảng 200 triệu USD . Phim do đạo diễn Justin Lin đảm nhận, các diễn viên trong phim gồm Vin Diesel, John Cena, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson...

Ban đầu, Fast & Furious 9 dự kiến công chiếu vào tháng 4/2019 nhưng tạm hoãn để tránh trùng lịch với Hobb & Shaw và No Time To Die. Sau đó, phim nhiều lần bị hoãn chiếu vì dịch Covid-19. Tại Bắc Mỹ, phim ra mắt ngày 25/6.