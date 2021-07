‘Fast & Furious 9’ có xứng tầm bom tấn sau khi thu hơn nửa tỷ USD?

“Fast & Furious 9” được kỳ vọng là một trong các tác phẩm giúp hồi sinh phòng vé Bắc Mỹ hè 2021. Tuy nhiên, khó có thể coi đây là một bom tấn doanh thu đúng nghĩa.

Fast & Furious 9, với sự góp mặt của Vin Diesel, John Cena và nhiều gương mặt quen thuộc từ các phần trước, đã khởi chiếu được gần hai tháng. Phim công chiếu từ 19/5 tại Hàn Quốc và tới nay đã phát hành tại phần lớn thị trường, bao gồm cả Bắc Mỹ.

Doanh thu hơn 540 triệu USD

Số liệu thống kê từ The-Numbers cho thấy tác phẩm hiện thu 400 triệu USD từ phòng vé quốc tế và khoảng 141 triệu USD tại quê nhà. Tổng doanh thu toàn cầu của Fast & Furious 9 hiện dao động trong khoảng 541,8 triệu USD .

Vin Diesel và John Cena là ngôi sao hạng A của dòng phim hành động Hollywood góp mặt trong Fast & Furious 9.

Trong bối cảnh thế giới vẫn chưa chiến thắng đại dịch Covid-19, con số nửa tỷ USD doanh thu toàn cầu sau hai tháng và hơn 100 triệu USD sau chưa đầy một tháng phát thành tại Bắc Mỹ của phim là một thành tích đáng kể. Bộ phim cũng vượt qua thành tích doanh thu sau ba ngày khởi chiếu của Hobbs and Shaw với 70 triệu USD so với 60,8 triệu USD .

Theo phân tích của cây bút Jessica Rawden từ Cinema Blend, doanh thu của Fast & Furious 9 bước đầu có thể coi là khả quan. Tuy nhiên, còn quá sớm để liệt bộ phim vào hàng bom tấn phòng vé.

Số liệu thống kê cho thấy dù Fast & Furious 9 đã có tuần mở màn thành công tại Bắc Mỹ, nhưng kết quả kinh doanh này không duy trì lâu dài. Dù chạm mốc doanh thu 100 triệu USD tại quê nhà chỉ sau hai tuần, doanh thu của phim vẫn giảm sâu 67% so với ba ngày cuối tuần dịp khởi chiếu.

Con số chưa chắc hòa vốn

Theo phân tích của Variety, doanh thu giảm đột ngột trong tuần thứ hai đã trở thành bản sắc của thương hiệu tốc độ, nhưng với Fast & Furious 9, đây là điều đáng lo ngại. Digital Spy và nhiều trang tin từng đưa dự đoán sớm bom tấn của Vin Diesel và John Cena sẽ chỉ thu 160 triệu USD trong đợt phát hành đầu tiên tại thị trường Bắc Mỹ. Con số này ít hơn rất nhiều so với mốc 226 triệu USD mà The Fate of the Furious đã đạt được hồi 2017.

Fast & Furious 9 có thể coi là đã thất thu tại thị trường Trung Quốc.

Doanh thu quốc tế của Fast & Furious 9 phụ thuộc nhiều vào thành tích phòng vé tại Trung Quốc. Tính đến ngày 7/6, thị trường Trung Quốc đã mang về cho Fast & Furious 9 250 triệu USD , tức chiếm gần 50% doanh thu quốc tế của phim.

Tuy nhiên, con số này đáng lý đã cao hơn nếu John Cena không vô tình phát ngôn khiến khán giả Trung Quốc mất lòng. Bên cạnh đó, chất lượng bộ phim không như mong đợi cũng là lý do góp phần khiến doanh thu Fast & Furious 9 trong tuần thứ hai ra rạp tại Trung Quốc giảm 85% so với ba ngày đầu khởi chiếu.

Tiếp đến, dù chưa công bố chính thức, nhưng kinh phí sản xuất ban đầu của Fast & Furious 9 ước tính rơi vào khoảng 200 triệu USD . Con số này chưa bao gồm chi phí mà Universal đã rót vào khâu quảng bá tác phẩm trước và sau mỗi lần phim lùi lịch chiếu.

Ước tính, bộ phim phải kiếm được ít nhất 2,5 lần tổng chi phí này để đạt tới điểm hòa vốn. Với con số 541,8 triệu USD hiện tại, chưa rõ Universal đã thu hồi đủ đủ số tiền đầu tư vào Fast & Furious 9 hay chưa.