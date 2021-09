'Fast & Furious 5' là phim hay nhất của Vin Diesel?

Không chỉ là bộ phim đạt kỷ lục mới về doanh thu, "Fast & Furious 5" - còn gọi là "Fast Five" - được đánh giá là tác phẩm hay nhất Vin Diesel từng tham gia.

Theo bài viết của tác giả Jonah Schuhart đăng trên Looper ngày 30/8, nói một cách công bằng, ở nhiều khía cạnh, các nhà sản xuất ở Hollywood và cả người hâm mộ không đủ tín nhiệm Vin Diesel. Ngôi sao người Mỹ chủ yếu được biết đến qua hai thương hiệu chính là Fast & Furious và Riddick.

Tuy nhiên, Diesel không chỉ là ngôi sao đóng phim hành động. Anh còn là một trong số ít diễn viên, đạo diễn hết mình vì công việc. Điều đó phần nào dẫn đến việc nam diễn viên góp ý The Rock trên phim trường, dẫn đến bất hòa như hiện tại.

Trong quá khứ, sau khi xem bộ phim ngắn Multi-Facial do Vin Diesel viết kịch bản, sản xuất, làm đạo diễn và đóng chính, Stephen Spielberg đã để mắt và mời nam diễn viên tham gia Saving Private Ryan (1998). Sự có mặt của nam diễn viên góp phần mang 5 chiến thắng trong tổng số 11 đề cử tại Oscar lần thứ 71. Điều đó có thể chứng minh rằng Vin Diesel không chỉ ở vùng an toàn là ngôi sao hành động.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều rằng Vin Diesel làm tốt ở khoản đóng phim hành động. Đây là thể loại phim (với điểm nhấn là loạt Fast & Furious) đưa nam diễn viên trở thành sao hạng A, mặc cho những tranh cãi đi vào lối mòn, không bứt phá… xoay quanh.

Câu hỏi đặt ra là, bộ phim nào nổi bật nhất trong số những tác phẩm hành động Vin Diesel từng tham gia?

Fast Five đánh dấu lần đầu Vin Diesel và The Rock đối mặt trong thương hiệu đua xe, hành động.

Bộ phim đặc biệt của ngôi sao hành động

Theo Looper, nếu câu trả lời không phải là một trong những bộ phim thuộc series Fast & Furious, đó sẽ là điều sai lầm. Tuy Diesel đóng nhiều tác phẩm hành động nổi bật, không thể phủ nhận loạt phim Fast & Furious gắn liền với tên tuổi nam diễn viên.

Trong gần 10 phần phim, Fast Five là một trong những phần đáng xem và được khen ngợi nhiều nhất của Vin Diesel. Không chỉ là bộ phim được đánh giá cao thứ hai (77%) của loạt phim trên Rotten Tomatoes, Fast & Furious 5 còn là tác phẩm đánh dấu bước chuyển mình của thương hiệu. Từ bộ phim đua xe đơn thuần, Fast & Furious dần chuyển thành loạt phim hành động, giật gân.

Khi Fast Five mới ra mắt, nhiều chuyên gia đánh giá bộ phim là phần hay nhất Fast & Furious. Đến nay, sau 10 năm, tác phẩm vẫn có sự yêu thích nhất định trong lòng công chúng.

Vin Diesel được đánh giá cao qua Fast Five.

Là bộ phim đầu tiên hoàn toàn thoát khỏi gốc rễ đua xe, Fast Five thể hiện một số điểm hay nhất của cả cũ và mới. Dominic Toretto của Vin Diesel không chỉ đóng cùng hai trụ cột Paul Walker và Jordana Brewster, nhân vật này còn cạnh tranh với sự ra mắt của vai diễn Luke Hobbs (Dwayne “The Rock” Johnson đóng).

Hiểu một cách đơn giản hơn, Fast Five là một trong những lựa chọn tốt nhất, nếu người hâm mộ muốn xem sự giao thoa cái cũ và tinh hoa cái mới của loạt phim đua xe, hành động.

Mặt khác, cách chuyển đổi từ câu chuyện đua xe thuần túy sang phim hành động đã làm thay đổi tâm lý của nhân vật Dominic Toretto. Điều đó dẫn đến việc vai diễn này trở thành vai diễn mang tính biểu tượng nhất của Vin Diesel.

Thời điểm bộ phim ra mắt năm 2011, Dominic Toretto là một trong hai gương mặt chính của loạt phim. Nam diễn viên tạo dựng danh tiếng là tay đua đường phố ngoại hạng, đồng thời là tội phạm tham gia vào những phi vụ trộm cắp.

Nếu ở các phần trước, Dominic Toretto chỉ đơn thuần là tay đua, tên trộm, đến Fast Five, nhân vật của Vin Diesel vượt ngoài vai trò trước đó. Do giao dịch với Hobbs, Dominic được nhân viên cấp cao của Cơ quan An ninh Ngoại giao Mỹ gọi đến.

Tuy chính phủ Mỹ không chính thức tuyển dụng Dominic Toretto, trên thực tế nhân vật đã có quá trình chuyển đổi thông qua nhân vật Hobbs, phát triển vượt ra ngoài vai trò là một tên trộm.

Sự nâng cấp khiến bộ phim thành công

Theo Looper, Fast Five sẽ là bộ phim dở của thương hiệu Fast & Furious nếu nhà sản xuất chỉ xoáy sâu vào cốt truyện và các nhân vật. Với nét hành động đặc trưng, các phân cảnh trong Fast Five vẫn căng thẳng và ngộp thở hơn bao giờ hết, thậm chí lấn át những phần trước, hấp dẫn nhất trong cả loạt phim.

Cảnh quay ấn tượng của phim là Dominic lái xe song song với đoàn tàu đang bốc cháy để giải cứu đồng đội Brian, cùng những màn rượt đuổi nghẹt thở đều đáng nhớ.

Là nhân vật chính của phần phim, vai diễn Dominic của Vin Diesel xứng đáng có được vị trí trong lòng người hâm mộ. Nói cách khác, nếu muốn xem những pha hành động nguy hiểm ngoạn mục nhất của Vin Diesel, khán giả không thể bỏ qua Fast Five.

Sự thay đổi đánh dấu thành thích phòng vé mới cho thương hiệu ăn khách.

Theo Box Office Mojo, Fast Five là cú hích doanh thu phòng vé mà thương hiệu nhượng quyền thương mại đang tìm kiếm. Bộ phim mang về doanh thu khổng lồ 630,1 triệu USD trên toàn thế giới, tăng 75% tổng doanh thu toàn cầu của Fast & Furious. Thành công của bộ phim xác định lại mức “tác phẩm thành công” cho các bộ phim ra rạp cùng thời điểm.

Theo Looper, ngoài những yếu tố như nhân vật, cốt truyện, sự thay đổi, phối hợp thể loại phim, việc nâng cấp dòng xe góp phần làm nên thành công cho Fast Five, nâng tầm loạt phim nhượng quyền thương mại tồn tại suốt một thập kỷ.

Cuối cùng, Fast and Furious mãi là thương hiệu đặc trưng của Vin Diesel. Và với Fast Five, bộ phim đạt được đỉnh cao mới tại các phòng vé trên toàn thế giới.