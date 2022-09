Faslink phát triển bền vững từ kinh tế xanh

Faslink đang tích cực hành động trong hành trình cung ứng nguyên liệu xanh và lan tỏa thông điệp sống xanh, sống khỏe thông qua thời trang bền vững.

Cam kết đi cùng sự phát triển của nền kinh tế xanh bền vững tại Việt Nam, Faslink là một trong những đơn vị thời trang tiên phong đón đầu xu hướng sử dụng vật liệu tái chế, nhằm tạo nên những sản phẩm vượt trội về chất lượng, thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

Kết nối xanh để phát triển kinh tế xanh

Nhận định dệt may là ngành tác động lớn tới môi trường, bà Trần Hoàng Phú Xuân - nhà sáng lập, CEO Công ty Cổ phần Kết nối Thời trang Faslink - chia sẻ: “Xanh hóa ngành dệt may là yêu cầu cấp bách trong bối cảnh Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu dệt may lớn thứ 2 thế giới. Điều này giúp ngành dệt may có nhiều lợi thế hơn khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Trong ngành thời trang thế giới, những thay đổi như cung cấp nguyên vật liệu mới đang là ưu tiên hàng đầu của nhiều nhãn hàng. Trong khi đó, phát triển công nghệ là câu chuyện không hồi kết, đem lại nhiều giá trị cho bất kỳ ngành nào. Dưới áp lực của những điều luật về môi trường và cam kết chuyển đổi xanh ở nhiều quốc gia, việc thương mại hoặc sản xuất thời trang xanh, bền vững là điều tất yếu với tất cả nhãn hàng.

Hiểu được điều này, Faslink đã đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu, thử nghiệm, cải tiến để tạo ra những nguyên liệu vải tái chế thân thiện với môi trường. Công ty tiên phong thương mại hóa các loại sợi vải xanh từ bã cà phê, vỏ hàu, lá bạc hà, thân và lá sen, chai nhựa PET… Những sợi “vải xanh” được xử lý bằng công nghệ hiện đại đều có tính ứng dụng cao, với nhiều tính năng nổi trội, màu sắc đa dạng và chất liệu mới mẻ.

Tại diễn đàn “Nhịp cầu ASEAN++ 2022” được tổ chức tại TP.HCM ngày 9/9, đại diện Faslink đã chia sẻ cụ thể về tầm nhìn và sứ mệnh chuyển đổi xanh trong tương lai.

CEO Trần Hoàng Phú Xuân (bìa trái) chia sẻ tại buổi tọa đàm “Nhịp cầu ASEAN++ 2022”.

Bà Phú Xuân cho biết ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống con người. Đứng trước thách thức này, Faslink phải tìm hướng đi mới để tạo ra những trang phục giúp bảo vệ, làm ấm, làm mát, khô và thấm hút nhanh, kháng tia UV… Trang phục có thể trở thành một trợ thủ bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người mặc.

“Bên cạnh đó, một số tính năng khác cũng được quan tâm có thể kể đến kháng khuẩn, chống bụi… thích hợp cho việc di chuyển nhiều. Sau đại dịch, không riêng ngành công nghệ sợi, người tiêu dùng Việt cũng đang ngày càng ý thức hơn về vấn đề môi trường và mong muốn thích nghi với xu hướng này”, bà nói thêm.

Faslink phát triển bền vững gắn liền trách nhiệm xã hội

Trong những năm qua, ngành dệt may Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ. Từ năm 2017, Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) đã thành lập Ủy ban Phát triển bền vững để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh. Một số doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã sản xuất được những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xanh của thế giới.

Với 12 năm kinh nghiệm phát triển bền vững, Faslink tăng cường cải tiến chất lượng và tính năng sản phẩm, góp phần đẩy nhanh quá trình xanh hóa ngành dệt may. Công ty lên kế hoạch cho ra mắt những phiên bản sản phẩm mới, cải tiến trong các chỉ số năng lượng. Trong đó, chỉ số tiêu dùng điện, tiêu dùng nước được kỳ vọng giảm dần trên các sản phẩm thế hệ tiếp theo.

Faslink không chỉ tập trung đầu tư vào R&D để tối ưu hóa quy trình sản xuất, mà còn liên tục đổi mới để thương mại hóa các sản phẩm bền vững. Công ty có kế hoạch nghiên cứu và sản xuất vải tái chế từ quần áo cũ để tạo ra một vòng đời mới cho sản phẩm thời trang.

BST “H20” của nhà thiết kế Võ Công Khanh được tạo nên từ nguyên liệu tái chế do Faslink cung cấp.

“Với Faslink, chúng tôi có thể đúc kết lại thành một công thức để thương mại hóa thành công các sợi vải xanh từ phòng nghiên cứu đến thị trường. Đó là áp dụng công nghệ mới để hàng triệu người có thể sử dụng trọn vẹn. Thời trang bền vững không chỉ là sự cân bằng của những yếu tố như con người, hành tinh, môi trường… mà còn mang sứ mệnh bảo vệ sức khỏe con người trước tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay”, bà Phú Xuân khẳng định.

Là một doanh nghiệp B2B, nhưng khách hàng cuối cùng của Faslink chính là người tiêu dùng trải nghiệm sản phẩm. Đó cũng là lý do doanh nghiệp này theo sát những trải nghiệm, cũng như đánh giá của người sử dụng.

Nhằm giới thiệu và khẳng định sự đa dạng của sợi vải xanh, trong năm 2022, Faslink đã kết hợp cùng các nhà thiết kế nổi tiếng để ra mắt nhiều BST tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Aquafina Vietnam International Fashion Week 2022, hay BST 15 quốc phục các nước thành viên ASEAN và nhiều quốc gia trong khu vực tại diễn đàn “Nhịp cầu ASEAN++ 2022”. Các BST từ sợi vải xanh Faslink đã góp phần tái định nghĩa thời trang và đưa thời trang tái chế lên một vị trí mới.

Đầu tháng 8, tại Quảng Bình, Faslink cũng tài trợ 2.000 áo chạy làm từ chất liệu vải xanh, vải tái chế cho giải chạy Coteccons Quảng Bình Marathon.

Áo chạy do Faslink tài trợ được làm từ vải nano air weaving - vật liệu tái chế từ chai nhựa và vỏ nhựa.

Khẳng định nỗ lực kết nối xanh, bà Phú Xuân chia sẻ: “Câu chuyện lúc này không còn là muốn hay không muốn, mà phải hành động để phát triển bền vững. Chắc chắn chúng ta không chỉ có một mình. Cơ hội mở ra khi nhiều doanh nghiệp, hiệp hội, ngành nghề, các tổ chức trong nước cũng như quốc tế đang hỗ trợ đa dạng nguồn lực, để chúng ta có thể cùng chuyển đổi bền vững một cách chặt chẽ và có cơ sở hơn”.