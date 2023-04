Fashion Voyage 5 và chuyến du hành tới 'vũ trụ thời trang' Sunset Town

Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) không chỉ đem tới hai sàn runway độc đáo của làng mốt Việt, mà còn mang đến “vũ trụ thời trang” huyền bí và lãng mạn trong Fashion Voyage 5.

Fashion Voyage No.5 do Sun Group và Sun Property tài trợ độc quyền diễn ra đầu tháng 4. Chương trình gây ấn tượng bởi những sàn diễn độc đáo, góp phần mang đến chuyến du hành thời trang giàu cảm xúc, làm say lòng giới mộ điệu, lan tỏa thông điệp “Làm đẹp những vùng đất” mà Sun Group dày công theo đuổi.

"Vũ trụ thời trang" huyền bí

"Để không bị thay thế, bạn phải trở nên thật khác biệt", câu nói của huyền thoại Coco Chanel không chỉ truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế (NTK) trong làng thời trang khắc nghiệt, mà giờ đây còn dẫn dắt cuộc cách mạng về sàn runway.

Từ tu viện Westminster Abbey tới những bãi cát vàng trên sa mạc Gobi, danh sách sàn runway khác biệt của lịch sử ngành thời trang ngày càng được nối dài. Tại Việt Nam, xu hướng đó được khởi xướng bởi Fashion Voyage - show thời trang do đạo diễn Long Kan và Sun Group đồng hành tổ chức với mục tiêu thúc đẩy, tôn vinh sáng tạo của các NTK, đồng thời quảng bá những điểm đến mới trên bản đồ du lịch Việt.

Năm 2023, thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc) tiếp tục là điểm đến được chọn lựa cho Fashion Voyage No.5 sau hai năm vắng bóng. Tại lần trở lại này, giới mộ điệu bất ngờ trước sự đổi thay của thị trấn Hoàng Hôn khi những mảnh ghép cuối cùng đã hoàn thiện và chuẩn bị vận hành chính thức.

Fashion Voyage 5 tại Sunset Town là sự tổng hòa thời trang - kiến trúc - công nghệ.

Ngày 7/4, bộ sưu tập (BST) "CTP No.2" của NTK Chung Thanh Phong được trình diễn tại sân khấu Kiss the Stars. Sân khấu vốn được dành cho màn trình diễn ánh sáng, âm thanh cùng công nghệ đa phương tiện trên màn nước biển lớn nhất châu Á giờ đây trở thành “chiếc đĩa bay” khổng lồ đón màn sải bước của nhiều người mẫu hàng đầu, chắp cánh cho các thiết kế mang phong cách futuristic (vị lai) của Chung Thanh Phong.

Từ ý tưởng sáng tạo BST đến kiến trúc và công nghệ sử dụng tại sân khấu, Chung Thanh Phong thừa nhận Kiss the Stars và "CTP No.2" như thể sinh ra dành cho nhau. Màn kết hợp đó giúp show trình diễn của Fashion Voyage gây ấn tượng với truyền thông, nhận về sự thán phục cho một show thời trang.

Thậm chí, khi ngắm nhìn sân khấu thời trang tại Fashion Voyage 5, những người bạn quốc tế của nữ người mẫu, MC Thanh Thanh Huyền đã thốt lên: “Đây có phải là Việt Nam không?”.

“Khi tôi đăng tải hình ảnh show diễn lên mạng xã hội, những người bạn nước ngoài hỏi rằng đây có phải là Việt Nam, có phải Phú Quốc không. Tôi tự hào có thể giới thiệu hình ảnh của Việt Nam đến thế giới. Khi tới đây, tôi choáng ngợp không tin vào mắt mình. Đây là show giải trí công nghệ kết hợp nghệ thuật đỉnh cao, điểm sáng giúp Phú Quốc thu hút khách du lịch trong và ngoài nước trong tương lai”, MC Thanh Thanh Huyền chia sẻ.

Chìm đắm trong “giấc mơ Italy”

Sau đêm diễn đầu tiên, ngày 8/4, Fashion Voyage số 5 đem đến một trong những sàn catwalk lãng mạn hàng đầu lịch sử ngành thời trang. Các BST tại show diễn trên Cầu Hôn thuộc về hai NTK Thuỷ Nguyễn và Calla Phương Linh.

Cầu Hôn hóa sàn catwalk "đốn tim" giới mộ điệu.

Sự kết nối giữa văn hóa Việt - Italy, giữa mộc mạc, duyên dáng và khác biệt, trẻ trung được thể hiện rõ nét trong BST áo dài “Ới a ơi à” của “người đàn bà gấm” Thủy Nguyễn. Trong khi đó, BST váy cưới cao cấp “La Rosa Brilla” của Calla Phương Linh mang đến đoạn kết hạnh phúc trên Cầu Hôn.

Khoảnh khắc các “cô dâu” xinh đẹp khoác lên mình chiếc váy tinh khôi, lãng mạn và bay bổng trong ráng chiều, vang vọng phía xa tiếng thời gian của tháp đồng hồ, khung cảnh Cầu Hôn cùng thị trấn Hoàng Hôn hiện lên mê hoặc như “giấc mơ Italy” say đắm giữa bờ tây nam đảo ngọc.

Thời trang và kiến trúc Italy vốn là những biểu tượng. Với Fashion Voyage số 5 tại thị trấn Hoàng Hôn, văn hóa Italy cũng được thổi hồn vào những BST, thiết kế thời trang và đặc biệt là tại Cầu Hôn.

Khung cảnh lãng mạn của Sunset Town.

Được Tập đoàn Sun Group kiến tạo và chuẩn bị đón khách trong năm nay, Cầu Hôn do kiến trúc sư Italy Marco Casamonti thiết kế, lấy ý tưởng từ tác phẩm “The Creation of the Adam” của danh họa Michelangelo, mô tả khoảnh khắc trước khi Chúa trời trao sự sống cho Adam.

Với màn giới thiệu hình ảnh trước công chúng tại Fashion Voyage số 5, Cầu Hôn hứa hẹn nhanh chóng trở thành điểm đến của tình yêu, những khoảnh khắc đời người, hấp dẫn lượng du khách lớn trong tương lai.

Nếu giới mộ điệu từng say mê vòm cửa cong, vệt nắng loang dài những bức tường theming giả cổ, tái hiện miền Địa Trung Hải cổ kính tại sân khấu Sun Premier Village Primavera trong Fashion Voyage 3; thì với Fashion Voyage 5 là sự choáng ngợp, trầm trồ, giàu cảm xúc cho Cầu Hôn và Kiss the Stars Show.

Có thể nói, các công trình kiến trúc nghệ thuật, sự kiện lễ hội liên tục được đầu tư, tổ chức giúp thị trấn Hoàng Hôn trở thành điểm du lịch mới của thế giới, thị trấn của tình yêu, nghệ thuật, giao thoa văn hóa. Sự hòa quyện của 3 BST, hai sàn diễn đỉnh cao, một điểm đến đang tôn vinh giá trị của nghệ thuật và sáng tạo. Tất cả đã minh chứng cho tâm huyết “làm đẹp những vùng đất” của Sun Group tại Phú Quốc.

Bãi Sao là điểm đến tiếp theo được Sun Group nâng tầm.

Tại Phú Quốc, bên cạnh Sunset Town và hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng tỷ USD, Sun Group đang tiếp tục phát triển những điểm đến mới như Bãi Sao - nơi được mệnh danh là “quốc sắc thiên hương của đảo ngọc”.

Tại đây, Sun Group kiến tạo Makaio Park - công viên chủ đề sáng tạo đa trải nghiệm phát triển theo mô hình RD&E+ mang tinh thần Hawaii, đáp ứng các chức năng mua sắm, ẩm thực, giải trí tương tác và nghỉ dưỡng. Công viên chủ đề “all-in-one” được phát triển trên quy mô 7,2 ha, lấy cảm hứng từ hệ sinh thái biển đa dạng tại Phú Quốc và hài hòa vẻ đẹp tự nhiên của Bãi Sao. Dự án được kỳ vọng nâng tầm điểm đến Bãi Sao trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam và quốc tế, sau thành công của thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc.