Fantasy Home - phương án chuyên nghiệp tăng cơ hội đầu tư hiệu quả

Các suất đầu tư được thiết kế bài bản, khoa học của VMI JSC mở ra cơ hội tăng lợi nhuận và giảm rủi ro cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Với số vốn lần lượt từ 38 triệu đồng và 90 triệu đồng để đầu tư bất động sản thấp tầng Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown và nhà phố The Manhattan - Vinhomes Grand Park, mô hình của VMI được kỳ vọng giúp đồng vốn của nhà đầu tư nhỏ lẻ hoạt động hiệu quả.

Dễ dàng tiếp cận bất động sản chất lượng cao

Trong tháng 10, thông tin về VMI JSC và các suất đầu tư Fantasy Home tại Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown trở thành tiêu điểm thị trường. Bởi biệt thự, nhà phố, liền kề tại các hợp phần Vinhomes Ocean Park vốn có lịch sử tăng giá hấp dẫn. Theo số liệu thống kê từ Vinhomes, bất động sản thấp tầng Vinhomes Ocean Park đã tăng 160%-285% kể từ năm 2018.

Tiếp nối sức hấp thụ mạnh mẽ của thị trường, cuối tháng 10, VMI bổ sung 18 căn nhà phố The Manhattan thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP.HCM) và cũng tạo hiệu ứng tích cực trong giới đầu tư.

Cụm nhà phố The Manhattan nằm ngay vị trí sầm uất bậc nhất dự án Vinhomes Grand Park, thừa hưởng trọn vẹn lợi thế về tiện ích, giao thông và cộng đồng của đại đô thị. Bao quanh nhà phố The Manhattan là hàng trăm nghìn cư dân hiện hữu thuộc 50.000 căn hộ và biệt thự tại các phân khu The Rainbow, The Origami, The Manhattan, The Manhattan Glory, The Beverly, The Beverly Solari. Đây là xung lực mạnh mẽ cho tiềm năng kinh doanh tại nhà phố The Manhattan, đồng thời trở thành bệ đỡ vững chắc cho kỳ vọng tăng giá các suất đầu tư tại đây.

Nhà phố The Manhattan nằm ngay vị trí sầm uất bậc nhất dự án Vinhomes Grand Park. Ảnh phối cảnh.

Đại đô thị Vinhomes Grand Park nói chung và nhà phố The Manhattan nói riêng vốn là dự án “nóng” tại TP Thủ Đức (TP.HCM) thời gian qua. Khu vực được hưởng lợi trực tiếp từ đường Vành đai 3, cầu Nhơn Trạch, đồng thời sở hữu chuỗi hạ tầng “siêu kết nối” đến đường Vành đai 2, Xa lộ Hà Nội, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Anh Võ Hoàng Dương - Giám đốc Sàn giao dịch BĐS tại quận 2, TP.HCM - nhận định: “Đường Vành đai 3 dự kiến hoàn thành cơ bản vào năm 2025, đi vào vận hành từ năm 2026. Từ nay đến khi dự án thông xe là quãng thời gian tăng trưởng 'vàng' cho bất động sản quanh tuyến đường này. Vì vậy, thiết kế thời hạn của suất đầu tư Fantasy Home trong 3-5 năm khá lý tưởng để nhà đầu tư hưởng trọn vẹn tiềm năng tăng giá của nhà phố The Manhattan”.

Đa dạng phương án sinh lời

Theo giới phân tích, mô hình của VMI JSC mang đến 4 giải pháp lợi nhuận hấp dẫn. Đầu tiên, mức tăng giá kỳ vọng từ 15%/năm trở lên. Cụ thể, nhà đầu tư sẽ hưởng toàn bộ lợi nhuận từ việc tăng giá bất động sản với kỳ vọng từ 15% trong năm đầu tiên và lần lượt 30%, 45%, 60%, 75% trong các năm tiếp theo. Nhà đầu tư được toàn quyền quyết định chọn căn, bán hoặc giữ. Thông qua các suất đầu tư Fantasy Home, nhà đầu tư ít vốn vẫn có thể tham gia vào BĐS cụ thể và hưởng lợi nhuận từ quyết định "xuống tiền".

Thứ hai, nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ cho thuê mà không cần bận tâm về quá trình vận hành, quản lý tài sản. Cụ thể, với các căn đã hoàn thiện nội thất nhưng chưa bán, VMI JSC đảm nhận vận hành, tìm kiếm khách thuê và nhà đầu tư hưởng 50% lợi tức từ cho thuê.

Vốn nổi tiếng về chất lượng xây dựng, hệ sinh thái tiện ích “all in one”, bất động sản mang thương hiệu Vinhomes mang về giá trị cho thuê cao và giúp nhà đầu tư có dòng tiền ổn định trong các thời điểm thị trường biến động.

Thứ ba, lợi nhuận từ việc chuyển nhượng suất đầu tư. Mỗi suất đầu tư Fantasy Home được cấp chứng nhận quyền tài sản gắn với tên nhà đầu tư tương ứng, đồng thời xác định quyền tương ứng số vốn bỏ ra.

Khi nhận giấy chứng nhận quyền tài sản, nhà đầu tư đã có thể chuyển nhượng suất đầu tư trên sàn giao dịch thứ cấp. Nhờ vốn nhỏ cùng giỏ hàng giới hạn, Fantasy Home được dự báo có tính thanh khoản cao, dễ dàng tăng giá trên thị trường thứ cấp.

Thứ tư, tấm lá chắn bảo hộ an toàn của các nhà đầu tư nằm ở VMI cam kết lợi nhuận tối thiểu 9,5%/năm cho người tiên phong (nhà đầu tư tham gia hợp tác đầu tư trước ngày 30/11) và 8,5%/năm cho nhà đầu tư thông thường. Đồng thời, sau 18 tháng, nếu nhà đầu tư có nhu cầu nhưng chưa thể chuyển nhượng suất đầu tư, VMI cam kết mua lại cùng lợi nhuận 7,5%/năm với nhà đầu tư tiên phong và 6,5%/năm cho nhà đầu tư thông thường.

Nhờ kinh nghiệm và tầm nhìn dài hạn, VMI JSC giúp nhà đầu tư nhỏ lẻ có cơ hội tham gia đầu tư BĐS. Ảnh phối cảnh.

Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh nhận xét: “Mô hình đầu tư của VMI JSC với sản phẩm Fantasy Home hứa hẹn đa dạng hóa nguồn lực và nâng cấp trình độ phát triển của thị trường BĐS Việt”.