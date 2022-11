Fantasy Home - kênh đầu tư tích sản an toàn

Fantasy Home được kỳ vọng là “lá chắn” đảm bảo sự an tâm và an toàn cho các nhà đầu tư so với các kênh tích sản thông thường.

Đầu tư tích sản là phương thức đều đặn mua và nắm giữ các món tài sản chất lượng cao để gia tăng lượng tài sản trong tay, đồng thời hưởng lợi từ sự tăng trưởng của thị trường. Các suất đầu tư Fantasy Home từ 38 triệu đồng của VMI JSC đang là lựa chọn lý tưởng cho các nhà đầu tư vốn nhỏ theo phương thức tích sản. Đầu tư “vừa túi” để tích tiểu thành đại Tích sản thực tế là hoạt động khá quen thuộc, với hình ảnh đơn giản nhất là việc nhiều người bền bỉ tích lũy vàng, khoản tiết kiệm hoặc các tài sản giá trị cao. Tuy nhiên, đầu tư tích sản lý tưởng còn phải nhắm đến các danh mục có khả năng sinh lời và ít trượt giá như bất động sản hay cổ phiếu tiềm năng… Nhà đầu tư tích sản thường có lộ trình mua vào liên tục với số vốn vừa sức, nắm giữ ổn định và chờ đợi đến khi thị trường bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ để thu lời. “Huyền thoại phố Wall” Warren Buffett cũng có tư duy đầu tư tương tự. Theo ông, rất khó để dự đoán chính xác biến động của thị trường ngắn hạn. Thay vào đó, ông đặt mục tiêu vào các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh lâu dài và được điều hành bởi những người tài giỏi. Sau một thời gian dài đều đặn đầu tư vào các công ty có giá trị thực và một số quỹ tín thác bất động sản (REIT) chất lượng cao, Warren Buffett tạo ra hơn 630 tỷ USD giá trị cho các cổ đông. Tổng lợi nhuận của cổ phiếu Berkshire Hathaway (tập đoàn do Warren Buffett làm CEO) trong giai đoạn 1965-2021 tăng 3.641.613%, cao gấp nhiều lần so với mức tăng 30.209% của chỉ số S&P 500 trong cùng khoảng thời gian. Bên cạnh cổ phiếu, bất động sản cũng là kênh đầu tư lý tưởng cho những người có lối tư duy tích sản. So với kênh chứng khoán, bất động sản giảm thiểu được nhiều rủi ro và không đặt nặng vấn đề chuyên môn, nhưng lại có yêu cầu cao về vốn. Tại Việt Nam, mô hình hợp tác đầu tư mới của VMI JSC được xem là giải pháp hiệu quả giúp phá vỡ rào cản này, mở ra cơ hội cho những nhà đầu tư muốn “tích tiểu thành đại” bằng bất động sản. Cụ thể, VMI JSC giúp các nhà đầu tư rót vốn vào các suất đầu tư “vừa túi”. Theo đó, doanh nghiệp này sẽ mua các BĐS sẵn có hoặc hình thành trong tương lai của Vinhomes. Sau đó, giá trị BĐS được chia thành 200 suất đầu tư Fantasy Home, giá trị từ 38 triệu đồng. Các khách hàng có thể tham gia đầu tư từng phần thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh. Khách hàng hợp tác với VMI JSC được công ty chứng nhận quyền tài sản và phân chia lợi nhuận phát sinh từ quyền tài sản này tương ứng với tỷ lệ đầu tư. Mô hình hợp tác đầu tư mới của VMI JSC được xem là giải pháp hiệu quả cho những nhà đầu tư muốn “tích tiểu thành đại” nhờ kênh bất động sản. Ảnh minh họa. Lựa chọn đầu tư lý tưởng từ Fantasy Home Kích thước nhỏ gọn của các suất đầu tư Fantasy Home giúp nhà đầu tư dễ dàng hoạch định chiến lược tích lũy hoặc thanh khoản nhanh trên thị trường thứ cấp khi có nhu cầu rút vốn. Dương Viết Quyền, một nhà đầu tư vừa ký hợp đồng hợp tác với VMI JSC, cho biết với số tiền tiết kiệm mỗi tháng khoảng 20 triệu đồng, trước đây anh với không tới kênh bất động sản thấp tầng. Ngoài ra, do không có kiến thức nên anh Quyền không dám bước vào sân chơi chứng khoán. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm khá thấp nên anh Quyền không mấy hứng thú. Nay, với mô hình mới của VMI JSC, anh Quyền đã có được cơ hội đầu tư vừa sức và tiềm năng. “Tôi dự định 2 tháng một lần sẽ mua thêm một suất đầu tư Fantasy Home của VMI JSC và tích lũy chờ đợt tăng giá mạnh của thị trường. Như vậy, trong một năm tôi có thể sở hữu tối thiểu 6 suất đầu tư tại các BĐS thấp tầng, vị trí đẹp mang thương hiệu Vinhomes. Sau vài năm, tôi mong có được giá trị tích lũy không nhỏ, mà nhà đất thì chẳng bao giờ lo mất giá”, anh Quyền cho biết thêm. Kích thước nhỏ gọn của các suất đầu tư Fantasy Home giúp nhà đầu tư dễ dàng hoạch định chiến lược tích lũy. Lợi nhuận mà các suất đầu tư Fantasy Home mang lại được đánh giá khá tích cực. Theo VMI JSC, với thế mạnh riêng của BĐS thấp tầng Vinhomes, mức tăng giá kỳ vọng mà nhà đầu tư được hưởng có thể đạt tối thiểu 15% trong năm đầu tiên, 30% trong năm thứ 2, và lần lượt 45%, 60% và 75% cho các năm sau. Nhiều chuyên gia đánh giá đây là kỳ vọng khả thi khi “giỏ hàng” mở màn của Fantasy Home đều thuộc nhóm tốt trên thị trường, gồm các biệt thự, liền kề, shophouse thuộc dự án Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown và nhà phố The Manhattan thuộc dự án Vinhomes Grand Park. Theo số liệu thống kê từ Vinhomes, trong thời điểm thuận lợi, các BĐS thấp tầng của chủ đầu tư này có thể đem đến lợi nhuận 30-40%/năm hoặc hơn thế. Biệt thự, shophouse tại Vinhomes Ocean Park mở bán năm 2018, đến 2022 đã tăng 160-285%. “Với những biến số vĩ mô về lãi suất, tỷ giá có xu hướng tăng cùng các vấn đề về lạm phát tăng cao trong thời gian tới, đặc biệt khi đối chiếu với lịch sử tăng giá trước đó tại các dự án của Vinhomes thì mức lợi nhuận kỳ vọng nêu trên là phù hợp”, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh nhận định. Sau 18 tháng, nếu nhà đầu tư có nhu cầu mà chưa chuyển nhượng được suất đầu tư, VMI JSC cam kết mua lại với lợi nhuận 7,5%/năm cho các nhà đầu tư tiên phong (nhà đầu tư tham gia hợp tác đầu tư trước ngày 30/11) và 6,5%/năm cho các nhà đầu tư thông thường.