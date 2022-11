Fantasy Home đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư mới

Fantasy Home là mô hình hợp tác đầu tư bất động sản mới ra mắt, giúp những người “chân ướt chân ráo” bước vào ngành có thể thu lợi nhuận từ nguồn tiền nhàn rỗi.

Trước xu hướng hợp tác đầu tư đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới, tại Việt Nam, một số doanh nghiệp nhanh chóng bắt nhịp bằng việc ra mắt các mô hình phù hợp, giúp những nhà đầu tư BĐS có vốn nhỏ dễ dàng kết nối.

Fantasy Home nâng cấp giỏ hàng

Sự ra đời của Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI (VMI JSC) đang tạo dấu ấn trên thị trường. Sau khi “trình làng” sản phẩm Fantasy Home, mới đây VMI JSC tiếp tục mở rộng giỏ hàng, tăng số lượng suất đầu tư nhằm tối đa cơ hội, đồng thời thúc đẩy thanh khoản.

Với số lượng suất đầu tư tăng từ 50 lên 200 suất trên mỗi đơn vị sản phẩm, nhà đầu tư chỉ cần số vốn từ 38 triệu đồng là có thể tiếp cận giỏ hàng Fantasy Home. Số vốn này phù hợp nhóm sản phẩm thấp tầng có biên độ lợi nhuận tốt của Vinhomes, gồm các căn tại Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown (Hà Nội) và nhà phố thấp tầng The Manhattan tại Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức).

Nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận giỏ hàng Fantasy Home với nguồn vốn từ 38 triệu đồng.

Thêm vào đó, hiện tại nhà đầu tư có thể chọn phương án đầu tư 3 hoặc 5 năm tùy nhu cầu với nhiều đặc quyền. Các nhà đầu tư tiên phong tham gia trước ngày 30/11 được hưởng mức cam kết lợi nhuận tối thiểu 9,5%/năm. Sau 18 tháng, nếu nhà đầu tư có nhu cầu nhưng chưa chuyển nhượng được phần đầu tư, VMI JSC sẽ mua lại với lãi suất 7,5%/năm.

Nhà đầu tư tham gia sau thời điểm trên sẽ nhận lợi nhuận tối thiểu tương ứng là 8,5%/năm và 6,5%/năm sau 18 tháng nếu có nhu cầu nhưng chưa chuyển nhượng. Ngoài ra, 50% lợi tức từ việc cho thuê với những căn hoàn thiện nhưng chưa bán cũng sẽ được chia đều cho nhà đầu tư.

Nhiều chính sách mới mang tới đặc quyền cho nhà đầu tư để đảm bảo cơ hội sinh lời với BĐS thấp tầng Vinhomes. Ảnh phối cảnh dự án.

Bên cạnh đó, hình thức chia sẻ lợi nhuận cũng là yếu tố “ghi điểm” với nhà đầu tư. Đơn vị này đặt ra các mốc lợi nhuận kỳ vọng mà nhà đầu tư được hưởng, có thể đạt tối thiểu 15% trong năm đầu tiên; 30% trong năm thứ 2; lần lượt 45%, 60% và 75% cho các năm sau. Nhà đầu tư có quyền tự do chuyển nhượng suất đầu tư riêng lẻ.

Phiên bản nâng cấp đảm bảo dòng tiền

Mô hình hợp tác đầu tư nhằm hút dòng vốn vừa và nhỏ trên thị trường của VMI JSC không quá mới mẻ trên thế giới, nhưng lại là phiên bản nâng cấp lý tưởng tại thị trường Việt Nam, loại bỏ nhiều rủi ro cho nhà đầu tư hiện nay.

Cụ thể, VMI JSC sẽ cấp chứng nhận quyền tài sản, xác nhận giá trị đầu tư được đảm bảo là giao dịch dân sự phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành, giúp nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm.

Hơn nữa, thay vì bị động trong các quyết định và danh mục sản phẩm đầu tư, Fantasy Home cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm: Chủ đầu tư, loại sản phẩm, giá bán công khai… để nhà đầu tư đánh giá đầy đủ cơ hội, rủi ro trước khi xuống tiền.

Nhà đầu tư được đảm bảo quyền lợi khi tham gia cùng Fantasy Home. Ảnh phối cảnh dự án.

Ví dụ, sản phẩm trong giỏ hàng Fantasy Home hiện tại là các căn thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown và 18 căn chọn lọc thuộc phân khu The Manhattan tại Vinhomes Grand Park. Đây đều là những sản phẩm có lịch sử tăng giá tích cực.

Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown nằm ở tọa độ các đại đô thị trước đó như Vinhomes Ocean Park 1 với mức tăng giá hơn 200% sau 3 năm, hay mới đây là Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire có mức hấp thụ kỷ lục trên thị trường. Trong khi đó, The Manhattan sau 2 năm ra mắt đang ghi nhận mức chào bán tăng 40-60%. Đây là cơ sở để nhà đầu tư tin tưởng biên độ tăng giá kỳ vọng với suất đầu tư Fantasy Home là hơn 60%/năm.

Các sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes đảm bảo lợi nhuận kỳ vọng hơn 60%/năm. Ảnh phối cảnh dự án.

Việc thay đổi để phù hợp số đông, đồng thời chạm đúng nhu cầu nhà đầu tư cho thấy VMI JSC và Fantasy Home hướng đến giá trị bền vững, cam kết mang lại lợi nhuận bền vững, cũng như chứng minh tinh thần sẵn sàng đồng hành lâu dài với nhà đầu tư.