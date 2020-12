Fansipan rét 0 độ C, xuất hiện băng giá

Không khí lạnh tăng cường khiến Sa Pa giảm nhiệt còn 7,1 độ C. Nhiệt độ trên đỉnh Fansipan là 0 độ C, băng giá và sương muối bắt đầu xuất hiện.

Sáng 4/12, sương muối và băng giá đã phủ một lớp mỏng trên đỉnh Fansipan. Lúc 5h sáng, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan xuống ngưỡng 0 độ C, rét hại bao phủ khắp khu vực Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Trao đổi với Zing, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, cho biết ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ các vùng núi cao, trong đó có Sa Pa đồng loạt giảm xuống dưới 10 độ C.

Theo số liệu quan trắc trong đêm qua, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có nhiệt độ 3,8 độ C (thấp nhất miền Bắc). Một số nơi như Mộc Châu (Sơn La), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), nhiệt độ dao động 9,6-9,8 độ C.

Tại Sa Pa, chuyên gia cho biết khu vực này giảm nhiệt còn 7,1 độ C lúc rạng sáng nay. Không có trạm quan trắc nhưng theo tính toán, ông Hải nhận định nhiệt độ trên đỉnh Fansipan sáng nay có thể xuống mức 0 độ C (dựa theo công thức cứ lên cao 100 m thì nhiệt độ giảm 0,6 độ C). Đây là điều kiện thích hợp để hình thành sương muối và băng giá.

"Trong đêm nay, nhiệt độ khu vực tiếp tục xuống thấp và Sa Pa có thể rét hại sâu đến 6 độ C. Đỉnh Fansipan có thể xuất hiện băng giá và sương muối dày đặc hơn", ông Hải thông tin.

Băng giá và sương muối bắt đầu xuất hiện trên đỉnh Fansipan sáng 4/12. Ảnh: D.S.

Vị chuyên gia nhận định đêm 4/12, Sa Pa có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa đông đến nay. Ban ngày, nhiệt độ khu vực nhích lên ngưỡng 9-10 độ C, vẫn rét đậm, rét hại. Không khí lạnh thời kỳ này mang ít hơi ẩm nên vùng núi cao có xuất hiện nắng nhẹ, trời hanh khô.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết đến các tỉnh Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Trên vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc quan trắc được mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng ra toàn Bắc Trung Bộ và lan sang Trung Trung Bộ. Đây là đợt không khí lạnh tăng cường mạnh nên nhiệt độ các nơi giảm sâu.

Quang cảnh nhìn ra từ đỉnh Fansipan lúc 6h sáng 4/12 khi nhiệt độ khu vực xuống ngưỡng 0 độ C. Ảnh: D.S.

Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục rét đậm với mức nhiệt thấp nhất 11-14 độ C, ban ngày trời ấm hơn với nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C. Các tỉnh vùng núi có rét hại, nhiệt độ xuống ngưỡng 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định băng giá và sương muối sẽ xuất hiện nhiều ở khu vực núi cao trong ngày 5-6/12.

Tại Hà Nội, người dân sẽ trải qua 2 ngày cuối tuần rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C, trời hanh khô. Trạng thái này kéo dài đến ngày 6/12, sau đó trời ấm dần do không khí lạnh suy yếu.