Fansipan là nơi diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa kính mừng Phật đản

Trong buổi sáng, qua sự chủ trì của Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, đại lễ cầu quốc thái dân an được tổ chức trang trọng với các nghi thức Phật giáo truyền thống. Các cao tăng, ni và Phật tử thành tâm nguyện cầu bình an, may mắn cho gia đình, người dân, đất nước.