Fansipan -8 độ C, nhiệt độ xuống thấp nhất trong năm

Nhiệt độ trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) xuống mức -8 độ C khiến băng giá bao phủ. Trong khi đó, đêm nay và ngày mai, nhiều tỉnh miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại.

Băng giá bám trên các cành cây trên đường đi lên đỉnh Fansipan ngày 18/12. Ảnh: Phương Thảo.

Sau một ngày đỉnh Fansipan bao phủ bởi băng giá và sương muối, sáng 19/12, nhiệt độ quan trắc được ở Sa Pa (Lào Cai) là 2,7 độ C, tương đương với hôm qua.

Trao đổi với Zing, ông Đinh Quang Hạnh, Phó giám đốc phụ trách Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai, cho biết nhiệt độ tại Lào Cai vẫn đang giảm so với tuần trước, do nằm sâu trong khối không khí lạnh có cường độ rất mạnh.

Nhiệt độ ghi nhận ở huyện Sapa dưới 3 độ C, huyện Bắc Hà dưới 5 độ C. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu. Đến 21/12, nhiệt độ tăng lên, thời tiết ấm hơn.

"Nếu tính theo chênh lệch độ cao, nhiệt độ ở đỉnh núi Fansipan khoảng -7 đến -8 độ C. Đêm nay và ngày mai là thời điểm nhiệt độ giảm sâu nhất trong mùa đông năm nay", ông Hạnh nhận định.

Băng giá là hiện tượng hơi ẩm ngưng kết lại thành băng bám vào cây cối và các bề mặt. Dù tạo ra khung cảnh đẹp, băng giá và sương muối gây hại cho cây trồng, vật nuôi. Trường hợp băng giá bám trên mặt đường sẽ gây cản trở giao thông.

Là ngọn núi cao nhất Đông Dương, đỉnh Fansipan thường bắt đầu trở lạnh sâu từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau, xuất hiện nhiều đợt rét kéo dài, nhiệt độ thậm chí xuống dưới 0 độ C và xuất hiện băng giá.

Ngoài Sa Pa, một số khu vực núi cao ghi nhận mức nhiệt dưới 5 độ C như Sìn Hồ (Lai Châu) 3 độ C; Pha Đin (Điện Biên) 4,8 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 1,8 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) 3,3 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 2,6 độ C; Đình Lập (Lạng Sơn) 2,3 độ C…