Fansign độc quyền của MONO đồng hành cùng Cotton On

Vừa xuất hiện, MONO đã hớp hồn fan hâm mộ bằng vẻ ngoài điển trai, bùng nổ visual trong trang phục trẻ trung và năng động của Cotton On. Vinh dự là thương hiệu đồng hành cùng nam ca sĩ trong MV Waiting for you, Cotton On luôn mang đến sự đa dạng trong phong cách, tạo dấu ấn riêng với những item từ đơn giản, lịch lãm cho đến street style năng động.