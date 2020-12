Fandom Vũ Cát Tường dẫn đầu lượt bình chọn tại ‘VLive Awards 2020’

Sau gần 2 tuần bình chọn, gia đình FMVCT của Vũ Cát Tường hiện dẫn đầu hạng mục “V membership community”. Liệu fandom của Mèo có lập kỷ lục 2 năm liên tiếp thắng giải thưởng này?

VLive Awards 2020 là giải thưởng hàng năm nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có hoạt động nghệ thuật tích cực với những sản phẩm âm nhạc chất lượng cao. Giải thưởng năm nay gồm 4 hạng mục “Best stage of V Heartbeat” (Sân khấu V Heartbeat ấn tượng nhất), “V membership community” (Cộng đồng membership hoạt động sôi nổi nhất); “Rising star of the year” (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất) và “Best Vpop comeback” (Màn trở lại ấn tượng nhất).

Trong đó, hạng mục “Màn trở lại ấn tượng nhất” với 6 nghệ sĩ đề cử là Đức Phúc, Hoàng Yến Chibi, Nguyễn Trần Trung Quân, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Xesi. Hạng mục “Cộng đồng membership hoạt động sôi nổi nhất” với 4 đề cử là gia đình FMVCT của Vũ Cát Tường, Forever Uni của Uni5, Shadow của Gil Lê, và Keys của K-ICM.

Hạng mục “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” với 5 nghệ sĩ đề cử gồm APJ, Cara, Hieuthuhai, HuyR và Orange. Hạng mục “Best stage of V Heartbeat” có 5 nghệ sĩ đề cử gồm Erik, Hiền Hồ, Quân A.P, các cặp đôi K-ICM - APJ, Trịnh Thăng Bình - Liz Kim Cương.

Vũ Cát Tường, Nguyễn Trần Trung Quân lần lượt dẫn đầu hạng mục “Cộng đồng Membership hoạt động sôi nổi nhất” và “Sân khấu V Heartbeat ấn tượng nhất”. Ảnh chụp màn hình.

Sau gần 2 tuần bình chọn, FMVCT của Vũ Cát Tường tạm dẫn đầu hạng mục “Cộng đồng Membership hoạt động sôi nổi nhất” với 30%; Nguyễn Trần Trung Quân với 51% tạm dẫn đầu hạng mục “Sân khấu V Heartbeat ấn tượng nhất”. Trong khi đó, Cara và Erik hiện là 2 cái tên sáng giá tại các hạng mục “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” và “Màn trở lại ấn tượng nhất” với tỷ lệ bình chọn đều là 28%.

Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả tạm thời khi thời gian bình chọn vẫn kéo dài đến ngày 3/1, hứa hẹn mang đến nhiều cuộc “soán ngôi” khó đoán trước. Để ủng hộ thần tượng yêu thích của mình, khán giả tham gia bình chọn tại website vliveawards2020.com. Mỗi tài khoản được bình chọn 1 lần/ngày, riêng tài khoản VLive được 2 lần/ngày. Sau khi bình chọn và cập nhật thông tin cá nhân thành công, khán giả sẽ nhận được mã code để tham gia đại nhạc hội V Heartbeat Year End Party với quy mô đến 2.000 người.

Kết quả giải thưởng VLive Awards 2020 sẽ được công bố tại đại nhạc V Heartbeat Year End Party diễn ra vào 16/1/2021. Ảnh chụp màn hình.

Từ cuối tháng 11, thông tin về đại nhạc hội V Heartbeat Year End Party diễn ra vào tối 16/1/2021 tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) đã trở thành chủ đề được nhiều khán giả yêu nhạc quan tâm. Chương trình năm nay mang đến 3 hoạt động gồm fansign, thảm vàng và đêm nhạc chính.

Bên cạnh việc “đua vote” cho thần tượng và săn vé tham dự, dàn nghệ sĩ biểu diễn tại đại nhạc hội cũng là chủ đề được thảo luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Đầu tháng 12, ban tổ chức tiết lộ những nghệ sĩ đầu tiên xác nhận tham gia, đều là những cái tên hàng đầu Vbiz như Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Trịnh Thăng Bình, Hiền Hồ…

Mới đây, chương trình tiếp tục thông báo danh sách nghệ sĩ cuối cùng, trong đó có Thủy Tiên, cặp đôi Nguyễn Trần Trung Quân - Denis Đặng, Đức Phúc và cựu thí sinh Rap Việt Yuno Bigboi. Nếu Nguyễn Trần Trung Quân - Denis Đặng từng mang đến bản mashup Màu nước mắt - Tự tâm - Canh ba mãn nhãn, được dàn dựng công phu tại đại nhạc hội 1 năm trước; thì Thủy Tiên và Yuno Bigboi là 2 nhân tố hoàn toàn mới, hứa hẹn mang đến những tiết mục đặc sắc.

Thủy Tiên, cặp đôi Nguyễn Trần Trung Quân - Denis Đặng sẽ tham gia đại nhạc hội V Heartbeat Year End Party.

Cuối năm là thời điểm lý tưởng tổ chức những sự kiện âm nhạc dành cho giới trẻ. Tuy nhiên, không phải chương trình nào cũng có quy mô và dàn nghệ sĩ chất lượng như V Heartbeat Year End Party. Quy tụ hơn 20 nghệ sĩ với phong cách âm nhạc đa dạng từ sôi động đến ngọt ngào, đại nhạc hội của VLive sẽ là một trong những sân khấu âm nhạc bùng nổ nhất năm.