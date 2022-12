Fan Việt dành phòng riêng bày và sưu tầm áo thi đấu MU

Để có được kinh nghiệm mua áo đấu bóng đá chính hãng, Đức Thuận từng trải qua nhiều kỷ niệm mua phải đồ làm giả.

Bộ sưu tập áo đấu hơn 100 chiếc của Đức Thuận.

Gặp Ninh Đức Thuận ở một quán cà phê tại Hà Nội, anh mặc chiếc áo của câu lạc bộ Manchester United (MU) được làm lại dựa trên bản năm 1999. Anh kể về niềm đam mê sưu tầm áo đấu, những bài học mình nhận được qua 10 năm tiếp cận thú vui này.

Khi được hỏi về xu hướng Jennie (BlackPink) mặc áo của MU trong MV, anh cho rằng nữ thần tượng này tạo hiệu ứng mạnh. Về sau, nhiều người bám xu hướng song có phần hơi nhạt nhòa.

Rủi ro phải chấp nhận

Việc sưu tầm áo đấu của Đức Thuận bắt nguồn từ tình yêu câu lạc bộ. Một chiếc áo đấu khiến cổ động viên nhớ đến những vinh quang lịch sử của đội bóng.

“Ai cũng muốn sở hữu những vật phẩm như huy chương, khung ảnh, tranh..., nhưng tôi nghĩ áo đấu thu hút nhất. Bởi qua từng mùa giải, những cột mốc như in hằn lên chiếc áo đấu. Khi nhìn, người ta có thể nhớ ra ngay”, Đức Thuận chia sẻ với Zing.

Việc sưu tầm áo MU của Đức Thuận xuất phát từ niềm đam mê bóng đá, thần tượng câu lạc bộ từ nhỏ.

Ngoài MU, Đức Thuận còn thần tượng Ronaldo “béo” (Ronaldo Luís Nazário de Lima) nên anh cũng sưu tầm áo có chữ ký của cựu danh thủ này. Anh bắt đầu sưu tầm áo đấu bài bản từ cuối năm 2013. Thời điểm đó, các dòng áo chính hãng xuất hiện nhiều ở Việt Nam. Trước đó, anh cho biết các dòng áo làm giả (fake) rất phổ biến.

Những chiếc áo đấu được mua nhiều ở nước ngoài. Trước đó, anh cho biết mình khó tiếp cận với nguồn hàng quốc tế vì các trang nổi tiếng bán nhiều ở Anh hầu như không hỗ trợ vận chuyển về Việt Nam. Nếu có, giá trị vận chuyển về rất cao.

Anh nhiều lần mua phải áo đấu fake. Khi có nhiều cộng đồng sưu tầm áo được lập ra, mọi người mới bắt đầu chia sẻ kiến thức để tránh những trường hợp “dở khóc dở cười”. Đồ fake bây giờ được làm rất tinh xảo, khó nhận ra. Tuy nhiên, anh cho rằng vẫn có những "tip" để phát hiện.

Một số chi tiết, đường nét quan trọng trong áo chính hãng không thể nhái được. Ví dụ, những cái tem áo chính hãng có họa tiết rất tỉ mỉ. Áo bản nhái năm 1999 của MU không có khả năng phản quang. Những người “chơi” nhiều sẽ biết được điều đó.

Đức Thuận kể: “Tôi từng mua chiếc áo MU vô địch C2 năm 1991. Trận đó, MU thắng Barcelona. Thời gian khá lâu nên rất khó tiếp cận chiếc áo thật để biết chi tiết. Một người bán hàng ở Anh đã chụp ảnh áo trong góc rất mờ, nhìn ảnh vỡ nên khó phát hiện. Tôi thấy điểm uy tín của người đó trên web bán rất cao nên đã tin. Nhưng khi nhận áo, tôi biết ngay đó là hàng fake. Tôi giải quyết bằng cách không vứt đi, vẫn để trong tủ. Thỉnh thoảng, tôi mặc đi đá bóng”.

“Đừng nghĩ là đầu tư”

MU có hai giai đoạn vinh quang là năm 1999 và 2008 nên những chiếc áo đấu ở thời điểm này trên thị trường có giá rất cao. Ví dụ, năm 1999 có 4 mẫu áo. Để sở hữu được tất cả là việc rất khó.

Đức Thuận dành căn phòng rộng khoảng 20 m2 để làm khu trưng bày.

Sau khi mua được áo, việc bảo quản chúng cũng không phải chuyện đơn giản. Khi mua bên châu Âu, tình trạng áo rất tốt do khí hậu ở đó khô. Về Việt Nam một thời gian, thời tiết nóng ẩm khiến họa tiết in, logo dễ bị bong, nứt hoặc dính. Do đó, một số người nghĩ ra nhiều cách bảo quản như bọc túi nylon, hút chân không và không bao giờ mặc đến, chỉ ngắm.

Với Đức Thuận, anh lại nghĩ khác. Khi đã mua áo về, anh phải mặc nhưng với tần suất không thường xuyên. Chẳng hạn anh mặc đến những buổi offline. Anh không giặt máy, sấy. Đặc biệt là những chiếc áo cũ, phải giặt nhẹ bằng tay, “nâng niu như em bé”.

“Tôi vẫn hay nói với các bạn mới là việc sưu tầm không phải đầu tư. Hãy xem đó là thú vui thôi. Áo mùa giải cũ không phải ai cũng hiểu giá trị ý nghĩa của nó nên khó bán giá cao. Bởi vậy, tốt hơn đừng bán”, anh nói.

Một số chiếc áo có chữ ký được Đức Thuận đóng khung, bảo quản kỹ.

Vì có chị họ ở Anh, Đức Thuận cũng dễ tiếp cận với dòng match worn (áo cầu thủ mặc). Tuy nhiên, anh không quá đam mê.

Thứ nhất, anh cho rằng chi phí cao và bản thân cũng không có nhu cầu lấy áo cầu thủ mặc rồi để mang về.

Thứ hai, rủi ro khi mua dòng áo này khá cao bởi việc cầu thủ có thực sự mặc chiếc áo đó rất khó để chứng thực. Trừ khi, người bán có quay video cầu thủ mang áo tặng. Tuy nhiên, điều đó rất khó bởi khi xin áo cầu thủ ít ai có thời gian quay lại.

Sưu tầm áo đấu cũng như tháp nhu cầu

Với Đức Thuận, anh cho rằng tầng thấp nhất khi mới "chơi" áo là cố mua đồ chính hãng ở cửa hàng. Tiếp đến, người chơi sẽ muốn mua áo thuộc lịch sử cũ, áo có chữ ký. Trên cùng là match worn.

Đối với những chiếc áo chữ ký, anh có hai cách tiếp cận là cập nhật tin tức cầu thủ đến Việt Nam và nhờ người ở nước ngoài. Anh từng gặp Ryan Giggs, Patrice Evra, Rio Ferdinand, Bryan Robson.

Đức Thuận chụp ảnh cùng huyền thoại Ryan Giggs.

Khi mua lại áo có chữ ký, anh cũng phải kiểm định kỹ. Đức Thuận hay hỏi người bán về hình ảnh chứng minh.

Anh có hai chiếc áo chữ kỹ của Ronaldo "béo", một chiếc vô địch World Cup 2002 và áo của Inter Milan.

"Chiếc áo Inter Milan tôi tình cờ có được khi giao lưu hội chơi áo ở Italy. Một phóng viên nghỉ hưu đăng bán chiếc áo vì không mê bóng đá. Chất lượng áo xấu nên tôi đàm phán và chốt được giá rẻ. Áo cũ, nhưng có thể xác thực được vì người này chụp với Ronaldo nhiều lần", Đức Thuận chia sẻ về kỷ niệm mua áo.

Về thiết kế áo, anh cho rằng từ năm 2015, MU và các đội khác đi theo xu hướng lấy thiết kế cũ để làm áo mùa mới. Với người sưu tầm áo đấu thuần túy như anh, một chiếc áo đẹp phải gắn với vinh quang, lịch sử. Ví dụ, áo 2013 trông như "khăn trải bàn", nhưng vẫn được yêu thích vì đó là năm gần nhất MU vô địch Ngoại hạng Anh.

Anh nhấn mạnh: "Vẻ đẹp của áo đến từ ý nghĩa. Như năm ngoái, MU làm áo đẹp nhưng thi đấu bết bát cũng ít ai muốn mua".

Đức Thuận dành một góc để trưng bày áo của Ronaldo "béo".

Trong bộ sưu tập áo MU có những hộp áo giới hạn. Ví dụ, hộp kỷ niệm bàn 400 của Wayne Rooney, chỉ có 400 bản trên thế giới, hộp áo Ryan Giggs, Paul Scholes khi giải nghệ, áo George Best… Đó là top các sản phẩm áo được săn đón nhất. Nói về độ giới hạn, những chiếc hộp này rất quý vì có ít trên thế giới.