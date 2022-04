Fan thất vọng với nhan đề phim ‘Nhiệm vụ bất khả thi’

Sau khi nhan đề hai phần phim thứ 7 và 8 của thương hiệu “Mission: Impossible” được công bố, người hâm mộ đã bày tỏ sự không đồng tình với cách đặt tên này.

The Independent đưa tin tại sự kiện CinemaCon được tổ chức ở Las Vegas (Mỹ), hãng Paramount Pictures đã công bố nhan đề chính thức cho phần phim thứ 7 thuộc thương hiệu Mission: Impossible. Chuyến phiêu lưu thứ bảy của nhân vật Ethan Hunt do Tom Cruise thủ vai sẽ có tên Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One.

Sau khi cái tên được công bố trước báo giới và đông đảo khán giả có mặt tại sự kiện, những phản hồi đầu tiên đã xuất hiện trên Internet. Người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng về cách Paramount Pictures chọn tên cho tác phẩm của mình. Một số nhận xét tên phim quá dài, trúc trắc và khó đọc trong khi số khác cho rằng nhan đề chỉ cần một từ “Reckoning” (tạm dịch: Sự thanh toán) là đủ cô đọng.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One là một trong các dự án phim bom tấn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ Covid-19. Ảnh: Paramount.

“Bộ phim chắc chắn đỉnh. Tôi đợi từng ngày để ra rạp. Nhưng cái tên thì quá tệ”, một người phản ứng. Khán giả khác chia sẻ: “Vậy đây là cái tên hay nhất họ nghĩ ra được đó hả… Tính độc đáo ở Hollywood tuyệt chủng rồi hay sao?”.

Một người nhận xét: “Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One à… đọc tên phim không cắn phải lưỡi thì chắc cũng hết hơi. Một dấu hai chấm, một dấu gạch ngang, lại còn 'Part One' nữa. Chỉ còn thiếu mỗi cụm 'Tom Cruise hân hạnh giới thiệu' đằng trước là đủ bài. Nhưng dù tên phim có dở hơi đến mấy thì tôi vẫn muốn xem nó”.

Trong lịch sử Mission: Impossible, nhan đề phụ của các phần phim luôn được đặt rất ngắn gọn. Loạt phim bắt đầu có nhan đề phụ từ phần thứ tư - lần lượt là Ghost Protocol, Rogue Nation và Fallout. Dead Reckoning Part One sẽ là phim mở màn cho hồi kết kéo dài hai phần của thương hiệu.

Loạt phim được khởi động năm 1996 và tới nay đã tròn 26 tuổi. Với Dead Reckoning Part One dự kiến ra mắt năm 2023 và phần phim thứ 8 (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two) phát hành năm 2024, Ethan Hunt và cộng sự sẽ chính thức kết thúc hành trình trên màn ảnh rộng sau 28 năm tung hoành.