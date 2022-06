Fan Thái Lan chê giá vé trận MU gặp Liverpool quá đắt

Mức giá vé quá cao ở trận giao hữu giữa MU và Liverpool trên đất Thái Lan khiến nhiều khán giả e ngại.

Mức giá rẻ nhất cho trận MU gặp Liverpool vào khoảng 5.000 baht ( 140 USD ). Theo Bangkok Post, con số này hơn gấp 60 lần số tiền CĐV bản địa bỏ ra theo dõi một trận đấu tại Thai League 1. Mức giá cao nhất lên đến 10.000 baht ( 281 USD ). Con số khiến nhiều CĐV đam mê bóng đá phải chùn chân.

MU gặp Liverpool tại Thái Lan tạo nên sức hút lớn ở châu Á. Ảnh: Reuters.

Giá vé cao ngất ngưỡng

"Tôi không có đủ tiền chi 281 USD cho một trận đấu bóng đá", Thesis Laohajarastsang, một fan Liverpool ở Thái Lan, thừa nhận. "Mức phí này quá cao. Lương trung bình của người dân tại đây vào khoảng 30.000 baht/tháng ( 845 USD )".

CĐV Thesis Laohajarastsang hiểu chi phí để tổ chức một trận đấu tầm cỡ thế này phải mất đến chục, hàng trăm triệu baht. Nhưng hầu hết người hâm mộ bóng đá Thái Lan không đủ tiền để đến sân theo dõi trực tiếp. "Tôi thấy cảm thông cho những fan bóng đá phải theo dõi trận đấu qua TV", CĐV này tâm sự.

Total Sports Asia là đơn vị đứng ra tổ chức trận đấu. Được biết, ban tổ chức mời ngôi sao K-Pop, Jackson Wang đến buổi diễn trước khi trận đấu diễn ra. Cuộc đối đầu thu hút sự chú ý lớn của CĐV bóng đá Thái Lan lẫn cả châu Á.

MU gặp Liverpool là trận giao hữu đáng chờ đợi, diễn ra vào ngày 12/7 tại sân vận động quốc gia Rajamangala. Marcus Luer, Giám đốc Điều hành của Total Sports Asia, cho biết: "Đây là trận đấu lớn nhất từ ​​trước đến nay ở Châu Á. Tôi tin rằng doanh thu cũng sẽ cao nhất Châu Á".

Nói về giá vé quá cao so với mặt bằng chung ở Thái Lan, ông Marcus Luer cho biết: “Chúng tôi biết nó cao hơn so với tiêu chuẩn của CĐV, thật đáng tiếc. Chúng tôi phải trả rất nhiều chi phí cho các CLB và phải cân đo đong đếm từng chút một. Giá vé cao cũng là có lý do cả".

Sau khi gặp MU ở Thái Lan, Liverpool sẽ bay sang Singapore và chạm trán một CLB Ngoại hạng Anh khác, Crystal Palace. Giá vé rẻ nhất vào khoảng 108 USD . Thậm chí, ban tổ chức còn bán vé cho CĐV vào theo dõi buổi tập của cầu thủ Liverpool, với mức phí 28 USD .

Tại Seoul, Hàn Quốc, tất cả 66.000 vé theo dõi trận đấu của Tottenham và đội K-League All Stars được bán hết trong vòng 25 phút. Sự góp mặt của đội trưởng tuyển Hàn Quốc, Son Heung-min trong màu áo Tottenham khiến dư luận châu Á rất quan tâm.

Sức hút của Son Heung-min tại Hàn Quốc rất lớn. Ảnh: Yonhap.

Lần thứ hai MU đến Thái Lan

Theo phóng viên John Duerden, người có nhiều năm theo dõi bóng đá châu Á, Liverpool và MU là hai CLB có lượng fan hùng hậu tại Thái Lan. Một CĐV Thái Lan có tên Warunthorn Somkitrungroj nói: “Tôi rất vui vì đã 9 năm kể từ khi MU đến du đấu ở Thái Lan. Mỗi khi họ đến, các đội Thái Lan sẽ có cơ hội gặp mặt. Lần này, 'Quỷ đỏ' sẽ gặp đối thủ truyền kiếp của họ, Liverpool. Không biết đến bao giờ tôi mới có cơ hội được xem tận mắt trận đấu như thế này".

Một CĐV nữ khác tuyên bố đầy quyết đoán: “Tôi sẽ nghỉ làm một ngày, đi đến SVĐ kể cả khi đang bị ốm. Tôi cần phải chứng kiến ​​và trở thành một phần của cuộc đại chiến có thể đi vào lịch sử châu Á này".

Sân Rajamangala có sức chứa 51.000 chỗ ngồi. Theo ông Duerden, vé vẫn chưa được tiêu thụ hết. Jetsada Boonprasom, CĐV MU tại Thái Lan, chia sẻ: "Giá vé quá đắt với đa số những người Thái. Lần trước, MU đến đây vào năm 2013, chiếc vé đắt nhất vào khoảng 4.000 baht ( 112 USD ). Và nó được bán hết sạch. Tôi hiểu rằng mọi thứ đã thay đổi trong từng ấy năm, nhưng có những thứ tôi muốn và cần nhiều hơn là một tấm vé. Tôi sẽ không đi đến sân vì nó quá đắt".

Trận đấu giữa MU và Liverpool được cho là càng thêm hấp dẫn, vì đây là màn ra mắt đội bóng mới của tân HLV Erik ten Hag. Hiện tại, "Quỷ đỏ" vẫn chưa bổ sung bản hợp đồng nào. CĐV kỳ vọng HLV Ten Hag sẽ thổi làn gió mới vào tập thể vừa trải qua mùa giải đáng quên của MU.

Bên cạnh đó, MU có thể quảng bá mẫu áo đấu cho mùa mới ngay tại Thái Lan, giúp làm tăng thêm sức mua tại quốc gia này cũng như các nước châu Á. Sau khi du đấu ở Thái Lan, MU sẽ bay sang Australia và Na Uy đá giao hữu trước khi trở lại Anh chuẩn bị cho mùa giải mới.