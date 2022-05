Fan Galaxy Z Flip3 sắp có quà xịn từ SamCenter

Đến SamCenter mua Galaxy Z Flip3, bạn được tặng ốp lưng tự thiết kế giá 1 triệu đồng, gặp gỡ và nghe người nổi tiếng chia sẻ về cách định hình phong cách cá nhân.

Trong thời gian tới, khách mua Galaxy Z Flip3 tại SamCenter sẽ được tham gia nhiều hoạt động thú vị và nhận quà tặng hấp dẫn. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các Samfan. Nhiều người dùng cho biết nóng lòng đợi chương trình, hoạt động để sắm mẫu điện thoại gập độc đáo.

Sắp tới, Samsung sẽ triển khai chương trình in ốp lưng tự thiết kế lấy liền cho chủ nhân Galaxy Z Flip3 tại SamCenter Thái Hà (Hà Nội) và Samsung Bitexco (TP.HCM). Cụ thể, khách mua Galaxy Z Flip3 trong tháng 5 và tháng 6 tại cửa hàng chính hãng Samsung sẽ nhận được mã code đặc biệt để có thể truy cập công cụ thiết kế ốp lưng trực tuyến cho Galaxy Z Flip3, từ đó tự tay thiết kế nên những ốp lưng "không đụng hàng".

Công cụ giúp người dùng tự thiết kế ốp lưng cho Galaxy Z Flip3. Ảnh chụp từ website Samsung.

Các mẫu thiết kế thành phẩm sẽ được in lên ốp lưng chính hãng của Samsung ngay tại SamCenter và tặng lại người dùng. Theo đại diện Samsung, ốp lưng sử dụng để in thiết kế của chủ nhân Galaxy Z Flip3 trị giá hơn 1 triệu đồng. Trong khi đó, máy in được nhập khẩu từ Hàn Quốc, chỉ có 2 chiếc ở Việt Nam. Máy in được đặt tại SamCenter Thái Hà và Samsung SES Bitexco, có khả năng in ốp lưng lấy liền. Máy cho chất lượng in giống hệt bản vẽ với màu sắc bắt mắt, họa tiết sắc nét, tinh tế.

Đây là hoạt động cổ vũ người dùng Galaxy Z Flip3 tự tin thể hiện cá tính, màu sắc cá nhân riêng thông qua những mẫu ốp lưng tự thiết kế độc đáo, sáng tạo. Thông qua công cụ thiết kế đơn giản của Samsung, người mua Galaxy Z Flip3 tại SamCenter dễ dàng thay đổi màu sắc, kết hợp background có họa tiết độc đáo hay thêm các icon yêu thích cho ốp lưng của mình.

Các mẫu ốp lưng thiết kế sẵn “đốn tim” người dùng nhờ họa tiết đáng yêu, màu sắc bắt mắt.

Các tông màu, họa tiết và icon sử dụng trong công cụ này có phong cách đa dạng. Nhờ đó, từ anh chàng cá tính đến cô nàng năng động đều có thể tìm thấy thiết kế phù hợp với sở thích, tạo nên tác phẩm nghệ thuật của riêng mình. Theo đại diện Samsung, các yếu tố này được chọn lọc từ các chuyên gia mỹ thuật nên có tính thẩm mỹ cao, phù hợp xu hướng thời trang và thị hiếu người trẻ hiện đại.

Không cần có khiếu về mỹ thuật, người dùng vẫn có thể tạo được chiếc ốp lưng như ý. Samsung sẽ tổ chức sự kiện gặp gỡ bạn trẻ có ảnh hưởng trên MXH như “Cô Em Trendy” Khánh Linh tại SamCenter Thái Hà để chia sẻ đến người dùng về mỹ thuật, xu hướng thiết kế hay cách định hình phong cách cá nhân. Ngoài ra, người dùng sẽ nhận được sự hướng dẫn trực tiếp từ các họa sĩ chuyên nghiệp, nhờ đó tự tay thiết kế được chiếc ốp lưng không những đẹp mà còn độc lạ, thể hiện được cá tính riêng.

Người dùng có thể tự tin “phá cách tạo gu” với nhiều thiết kế ốp lưng độc đáo.

Sự kiện thiết kế và in ốp lưng Galaxy Z Flip3 sẽ diễn ra tại SamCenter Thái Hà (Hà Nội) vào ngày 4/6. Đến với sự kiện, bên cạnh tham gia hoạt động thiết kế và in ốp lưng lấy liền thú vị, gặp gỡ khách mời nổi tiếng, người dùng còn được trải nghiệm không gian sang trọng, tiện nghi của cửa hàng ủy quyền cao cấp Samsung và trải nghiệm nhiều sản phẩm mới.

Không gian cao cấp, tiện nghi của SamCenter.

Tại đây, Samsung trưng bày và giới thiệu hàng loạt dòng sản phẩm mới nhất trong hệ sinh thái Galaxy như Galaxy Z Fold3, Z Flip3, Galaxy S22 Ultra 5G, S22+, S22, A73 5G, A53 5G… Ngoài ra, người dùng còn được trải nghiệm đồng hồ Galaxy Watch4 series, tai nghe Galaxy Buds2; máy tính bảng cao cấp Galaxy Tab S8 Ultra, Tab S8+, Tab S8...

Các sản phẩm được phân chia theo từng khu riêng giúp người dùng dễ tiếp cận và trải nghiệm. Mỗi khu vực luôn có nhân viên tư vấn, hướng dẫn, giúp Samfan có được đánh giá khách quan về sản phẩm. Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống trưng bày được nhập khẩu theo quy chuẩn của Samsung toàn cầu, đảm bảo mang lại cho khách hàng trải nghiệm mua sắm chuẩn quốc tế.