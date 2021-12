Fan đoán tên 3 thần tượng trên billboard khắp thành phố

Mỹ Anh, Tlinh, HIEUTHUHAI là những thần tượng liên tục được nhắc tên sau khi các thông điệp bí ẩn xuất hiện trên đường phố tại Hà Nội, TP.HCM.

Gần đây, nhiều người dùng Internet tại Việt Nam chia sẻ hình ảnh chụp cùng các biển LED khổ lớn với thông điệp bí ẩn khắp thành phố. Những biển quảng cáo khiến người xem cho rằng Samsung đang ấp ủ một dự án khuấy động mùa lễ hội cuối năm.

TP.HCM và Hà Nội xuất hiện nhiều thông điệp có phần bí ẩn từ Samsung.

Rất nhanh chóng, dựa trên các từ khóa như “Thứ hai”, “Real love”, “Gái độc thân”, các fan nhanh chóng nắm bắt được danh tính của 3 thần tượng là Tlinh, Mỹ Anh, HIEUTHUHAI.

Nổi lên từ sau chương trình Rap Việt, Tlinh là gương mặt được giới trẻ yêu mến nhờ cá tính, nét hiện đại trong phong cách âm nhạc. Dù tuổi nghề còn khá non trẻ, học trò của huấn luyện viên Suboi nhanh chóng có cho mình nhiều ca khúc nổi tiếng trong cộng đồng như Thích quá rùi nà, Tình yêu bận bịu, Vứt zác…

Hoạt động với tư cách ca sĩ chưa lâu, nhưng Tlinh đã kịp ghi dấu ấn với nhiều bản hit.

Bên cạnh đó, khả năng trình diễn của cô cũng khiến người xem phải thán phục. Vốn là cựu thành viên của một nhóm nhảy nổi tiếng tại Hà Nội, Tlinh thường xuyên “đốt mắt” người xem bằng những cú lắc hông điêu luyện, đầy gợi cảm. Với bản hit mới nhất “Gái độc thân”, tinh thần nữ quyền, sự tự tin ngầm được Tlinh gửi gắm đến các fan nữ.

Cái tên thứ hai được fan nhắc đến là Mỹ Anh. Con gái của vợ chồng nghệ sĩ Mỹ Linh - Anh Quân thời gian qua chinh phục giới yêu nhạc với những ca khúc tự hòa âm phối khí và sáng tác bằng tiếng Anh như Got you, Can't hear a thing, Pillar… Do đó, ngoài âm nhạc, cô nàng còn gây ấn tượng nhờ tài năng ngôn ngữ điêu luyện.

Các sản phẩm âm nhạc đậm chất Mỹ Anh được giới chuyên môn đánh giá cao.

Nhìn chung, các sáng tác của Mỹ Anh mang màu sắc nhẹ nhàng của dòng nhạc R&B cùng thông điệp tích cực. Là nghệ sĩ trẻ toàn diện, cô mang âm nhạc của mình lên các sân khấu quốc tế khi mới chỉ 19 tuổi.

Cuối cùng, cái tên hứa hẹn bùng nổ dịp cuối năm là HIEUTHUHAI. Không chỉ có vẻ ngoài điển trai, thư sinh, rapper sinh năm 1999 còn dần khẳng định tên tuổi bằng những bài rap được cộng đồng hưởng ứng tích cực như Bật nhạc lên, Lời đường mật, Cua, Nghe như tình yêu…

Vẻ ngoài điển trai cùng những bản rap bắt tai giúp HIEUTHUHAI gây ấn tượng với khán giả.

Không quá gai góc như nhiều rapper đương thời, HIEUTHUHAI được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ khả năng tạo ra các triplet flow lôi cuốn, hình ảnh ẩn dụ đặc sắc. Ngoài những bản hit của riêng mình hay với tổ đội GERDNANG, nam rapper còn bắt tay dàn nghệ sĩ tên tuổi trong nhiều dự án âm nhạc thời gian qua.

Nhiều fan nhanh chóng check-in với thông điệp bí ẩn từ Samsung.

Nhờ các hoạt động hướng đến Gen Z, Samsung góp phần vực lại sự sôi động của những ngày bình thường mới trong cộng đồng người trẻ. Các hoạt động khoe vũ đạo trên TikTok, cuộc thi ảnh tại nhà, cuộc thi nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cho vấn đề địa phương Solve For Tomorrow… thu hút đông đảo bạn trẻ ở nhiều lứa tuổi tham gia.

Trên mạng xã hội, fanpage chính thức Samsung cũng úp mở về dự án dịp đầu năm và kêu gọi fan gửi tin nhắn đến thần tượng. Cụ thể, từ ngày 18 đến 23/12, người tham gia gửi những lời yêu thương của mình đến thần tượng kèm hashtag #BừngChấtFan, sau đó chia sẻ bài viết về Facebook cá nhân ở chế độ công khai. Không chỉ tương tác cùng thần tượng, người hâm mộ còn có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ Samsung.

Cùng các hoạt động trên mạng xã hội, sự góp mặt của 3 tên tuổi đình đám thuộc thế hệ Z hứa hẹn giúp không khí năm mới thêm sôi động.